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Politika

'Akaryakıt fiyatının artması önemli değil, vatandaşın geliri de arttı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, vatandaşların akaryakıt alım güçlerinin arttığına değinerek, ''Fiyatlar artsa da pek önem arz etmiyor." dedi.

21 Mart 2012 21:26

 

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, vatandaşların akaryakıt alım güçlerinin arttığına değinerek, "Vatandaşların geliri arttığı için, fiyatlar artsa da pek önem arz etmiyor." dedi.
 
Bakan Yıldız Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğrencilerini makamında kabul etti. Sohbette konu benzin zamlarına gelince, bakan zamda etkili olan faktörleri anlattı. Benzin zammında etkili olan iki unsur olduğunu belirten Yıldız, "Vergi ve akaryakıt fiyatları burada devreye giriyor. Bu iki temel bileşen fiyatları etkiliyor. Akaryakıtta alım gücümüz arttı. Vatandaşların alım gücü arttı. Vatandaşın geliri arttığı için fiyatlar artsa da pek önem arz etmiyor." dedi.
 
Bir öğrencinin, İsrail'in İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin konumunun ne olacağını sorması üzerine Bakan Yıldız, savaşla meselelerin çözülemeyeceğini söyledi. İran'a komşu tek OECD üyesinin Türkiye olduğunu kaydeden Bakan Yıldız; "Ben olası bir savaş görmüyorum." şeklinde konuştu.
 
Toplantının ardından öğrenciler Bakan Yıldız'a çiçek takdim etti. Öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Enerji Bakanı, öğrencilerin hepsinin karede yer alamadığını fark edince durma düzenini kendisi yaptı.

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