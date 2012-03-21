Akaryakıt zammının nedeni Arap Baharı!

T24 - Akaryakıt fiyatlarına son 10 günde yapılan iki zamla benzinin litre fiyatı 1,46'ya yükseldi. Merkez Bankası'nın petrol fiyatlarındaki artışa yönelik yaptığı analizde sebebin Arap Baharı olduğu saptandı.

'Arap ülkeleri, halkı sakinleştirmek için harcamalarını yüzde 59'lara varan oranda artırdı bu da petrol fiyatlarına yansıdı.'

Bu saptama, petrol fiyatlarındaki artışı IMF'nin belirlemeleri üzerinden analiz eden Merkez Bankası'na ait.

Akşam gazetesinde Deniz Çiçek imzalı haber göre, Merkez Bankası'nın raporunda, rejim değişikliği yaşayan ülkelerin yanında diğer bölge ülkelerinin de kamu harcamalarını artırdığı bilgisi yer aldı.

11 Arap ülkesinden 8'inin tercih ettiği bu yol, ülkelerde mali dengeyi sağlayan başa baş petrol fiyatlarını belirgin bir şekilde yükseltti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın küresel enerji piyasalarını yatıştırmak için adımlar atmaya hazırlandığının belirtildiği haberde, bu çerçevede ülkenin ABD'ye olan petrol ihracatını artırabileceği ve üretimi artırmaya yönelik girişmlerde bulunabileceği ifadeleri yer aldı.