Akaryakıt bayilerinin gece kapatılması gündemde

Koronavirüs salgını tedbirleri paralelinde ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasakları ve birçok iş yerinin evden çalışmaya geçmesi ile akaryakıt bayileri satışlarının yüzde 60 ila 75’ini kaybetti. TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, iş kayıplarının şehirler arası ulaşımın yasaklanması ile daha da arttığını, geceleri akaryakıt bayilerinin kapatılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Akaryakıt bayilerinin içinde yer alan marketlerin satışları da yüzde 60'a yakın geriledi. Zülfikar, “süpermarket kalabalığına girmek istemeyenlerin belirli ürünlerde akaryakıt bayilerinin marketini tercih ettiğini” belirtti.

Zülfikar, Türkiye'de yer alan 13 bin akaryakıt bayiinin toplam 250 bin kişiye istihdam yarattığını belirterek, “Biz çalışanlarımızı ücretsiz izine çıkartmıyoruz. Ücretli izinler başladı. Geceleri bazı bayilerin kapatılması teklifimize yanıt bekliyoruz” dedi.

"Çalışanlara teşekkür"

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Koronavirüs salgını ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

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