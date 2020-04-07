Akaryakıt satışları Ataşehir, Ataköy'de yüzde 70 düştü; Bodrum, Marmaris'te arttı

Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye’deki akaryakıt satışlarındaki düşüşün yer yer yüzde 70’leri bulduğu belirtildi. Akaryakıt sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen sektörde danışmanlık hizmetleri veren Özdilek Coşkun’un Dünya gazetesinden Mehmet Kara’ya verdiği bilgiye göre metropoller dışındaki şehirlerde düşüş Mart ayında yüzde 30’lar seviyesinde kalırken, büyük şehirlerdeki daralma yüzde 45’leri buldu.

Özdilek Coşkun’un belirttiğine göre büyük şehirlerin kendi içinde de akaryakıt satışlarında semtten semte ciddi farklılık gözleniyor. Tüketicilerin eğitim seviyesinin görece yüksek olduğu Ataköy, Ataşehir, Ortaköy gibi semtlerdeki bazı istasyonlarda satışlar 60, hatta yüzde 70’lere varan oranlarda gerilemiş durumda.

Bodrum ve Marmaris’te satışını arttıran bile var



İzmir’deki istasyonların diğer büyük şehirlerden farklı bir görüntü sergilediğini anlatan Özdilek Coşkun, “Bölgesel farklılığı gereği İzmir diğer metropollerden biraz ayrışıyor. İzmir’de yaşanan düşüş oranları yüzde 20 seviyesinde. Bunun nedeni şu ki bir çok insan karantina günlerini yaşamak için İzmir ve civarındaki ikinci evlerine ya da akrabalarına gitmeyi tercih etmiş durumda. Bu bağlamda Bodrum, Marmaris, Kuşadası ya da Çeşme gibi ilçelerde satışını koruyan, hatta arttıran istasyonlar göze çarpıyor” diye konuştu.