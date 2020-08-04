Akarsu kuruyunca balıklar öldü, kuşlar bölgeyi terk etti

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yüzlerce yıldır akan ve Sakarya Nehri’nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kuruyunca bölgede adeta çevre felaketi yaşandı. Akarsunun kurumasıyla 10 binlerce balık ölürken, birçok kuş türü de bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri akarsuyun sulama amaçlı bilinçsizce açılan derin kuyularından dolayı kuruduğunu öne sürdü.

Bölge sakinlerinden İmdat Özden, önceki yıllarda akarsu üzerinde değirmenlerin dahi olduğunu belirterek, “Göletin kurumasının nedeni bildiğimize göre tarlalar için açılan 80-100 metrelik kuyulardan dolayı. Çok üzücü bir durum. Bizim eskiden köyün suyu da oradan geliyordu, şimdi yeni kuyu açtılar” dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) başta olmak üzere yetkililerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, akarsuyun eski haline gelmesi için biriktirme havuzların oluşturulması planlanıyor.