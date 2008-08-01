Akarlarla mücadelenin yolları

Temmuz ayında yaprak bitlerinden sonra ağustos ayında akar adıyla anılan mikroskobik örümcek türlerinin, özenle yetiştirdiğiniz süs bitkilerinize ve ağaçlarınıza hücumuna hazırlıklı olun. Hele bir de bitkilerinizin yetiştiği ortamlara yakın yerlerde tozlu yollar ve toz kaynakları mevcutsa, çok çabuk üreyip, çok sayıda döl veren bu zararlılar, bitkilerinizin zarar görmesine yol açacaktır.



Kendi küçük, zararı büyük



Akarlar, çok küçük oldukları ve zor fark edildikleri için onları gözden kaçırabilirsiniz. Süs bitkilerinizden, bahçe sardunyası, gül, petunya, zinya, begonya, süs elması, süs fındığı, süs eriği, şeftali ve elma ağaçları, asma ve amatörce yetiştirdiğiniz domates, biber, patlıcan, fasulye bitkileriniz, akarların konuk olmaktan özellikle hoşnut oldukları yerlerdir. Hatta bahçenizdeki yabani otlara bile dadanırlar. Bu zararlılar, birçok bitkinin yapraklarında emici olarak, besin maddelerine ortak olur ve zayıf düşürürler.



Müdahale etmekte gecikmeyin!



Eğer yukarıdaki bitkilerin ya da benzerlerinin yaprak üst yüzeyleri parlaklık ve diriliklerini kaybetmiş, tozlu, paslı, kirlenmiş, pörsümüş, sararmış ve solmuşsa, yaprakların altlarına dikkatlice bakın. El merceği yardımıyla, toplu iğne ucu gibi, siyah, kahverengi, kızıl noktacıklar halindeki akarların, yavaş hareketlerle yürüdüğünü görebilirsiniz.



Bu durumda öncelikle bahçedeki kuru dalları, bitki kalıntılarını ve yaprakları yok etmelisiniz. Daha sonra derhal ‘akarisit’ denilen akar öldürücüleri kullanın.



İlaçlı mücadelede, arı ve böcekler için zararsız olanları tercih edin. Bunları, etiketlerinde yazan dozlarına dikkat ederek suyla karıştırın. Özellikle yaprakların alt yüzeyleriyle, ağaçların gövde ve dal kabuklarını ilaçla iyice ıslatın.



Ağustos ayındaki ilaçlamaları 10–12 gün arayla uygulamalısınız. Bu zararlıların türleri, çabuk direnç kazandıklarından, her ilaçlamada ya da en azından ertesi yıl yapacağınız ilaçlamalarda, farklı ‘akarisit’ler uygulayın. Toz kükürt kullanmak az da olsa akarları önlese de, dozunu iyi ayarlayamazsanız, bitkilerinizin yapraklarını yakabilirsiniz.

(Kaynak: Evbahçe)



