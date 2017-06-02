Akar'ın eski danışmanı sanık albay: Gelen darbe ihbarını 2015 ve 2016'da Genelkurmay Başkanı'na iki kez bildirdim

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılamalar sürüyor. Genelkurmay Karargâhı'nın işgal edilmesine ilişkin davada Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan mahkemedeki ifadesinde dikkati çeken iddialarda bulundu. "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden olduğu ileri sürülen Yıkılkan darbe toplantısına katılan isimlerden olmakla suçlanıyor. Yıkılkan, Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihinde "darbe girişimi olabileceği" konusunda iki ciddi ihbar geldiğini ve bunu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a bildirdiğini söyledi.

Kasım 2015'te geldiğini iddia ettiği darbe ihbarıyla ilgili olarak "Yaşar Güler çalışma yaptırdı, Böyle bir ihtimal var mı, yok mu? En sonunda bu çapta böyle bir şey olamaz diye karar verildi" ifadesini kullanan Yıkılkan, 2016 Şubat'ında gelen ihbara ilişkin olarak da " 4 havacı generalle bir karacı generallin darbe hazırlığı içinde olduğu raporu, MİT Müsteşarı tarafından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na sunulduğu bilgisi geldi. Özel Kuvvetlerden bir Albayın bilgisi idi. Sonra bunu komutana arz ettik" dedi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın onuncu celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Orgeneral Akar'ı derdest eden ekip arasında yer aldığı belirtilen Yıkılkan, iddianamedeki diğer sanıkların beyanlarına göre 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel'in odasında Kurmay Albay Doğan Öztürk, Kurmay Albay Cemil Turhan ve başka rütbelilerin de bulunduğu kişilerle bir araya geldi.

"Sıkıyönetim emirleri doğru" dediği iddia ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a gelen mesajlar sonrası, "sıkıyönetim emirlerinin doğru olduğunu" söylediği belirtilen Yıkılkan, Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak'ta yapılan toplantılara katılmakla suçlanıyor.

Kendini böyle savundu

Yıkılkan, Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihinde "darbe girişimi olabileceği" konusunda iki ciddi ihbar geldiğini ve bunu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a bildirdiğini söyledi.

"Ne FETÖ'cüyüm ne de darbeciyim"

Yıkılkan, bugün Türkiye’de ''Ben FETÖ’cü değilim'' demenin artık anlamlı olmadığını belirterek, kendisinin FETÖ’cü olmadığını savundu. Kendisinin darbeci de olmadığını öne süren Yıkılkan, “Evet, o ortamda bulundum. Hulusi Akar’ın bulunduğu katta görevli olduğum için orada bulundum. Benim referansım Hulusi Akar’ın kendisi. Beni seçen, ondan sonra görev süremi uzatan odur. Ben ne FETÖ’cüyüm ne de darbeciyim. Her soruyu da cevaplamak için hazırım” şeklinde konuştu.

"Darbe olmaz diye karar verildi"

"Referansım Hulusi Akar’dır" diyen, Genelkurmay Başkanı'nın eski başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan hâkimlik ifadesinde şu açıklamalarda bulundu:

"Kasım 2015'de bir rapor geldi. O da 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin olacağı ile ilgili bir rapordu. Yaşar Güler çalışma yaptırdı. Böyle bir ihtimal var mı, yok mu? En sonunda bu çapta böyle bir şey olamaz diye karar verildi. Bir kenara konuldu.

"MİT, Davutoğlu'na rapor verdi"

"Şubat 2016 da o zamanlar ciddiye aldığım, ciddi olduğunu düşündüğüm bir konu olduğu için komutana arz ettim. 4 havacı generalle bir karacı generallin darbe hazırlığı içinde olduğu raporu, MİT Müsteşarı tarafında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na sunulduğu bilgisi geldi. Özel Kuvvetlerden bir Albayın bilgisi idi. Sonra bunu komutana arz ettik. Ondan sonra benim açımdan ciddi bir konuya dönüştü."

"Darbe bildirsini 'Okuma' dedim"

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in TRT’de darbe bildirisini okutan eski Yarbay Ümit Gençer ile darbe girişimi sırasında neler konuştuğunu sorması üzerine Yıkılkan, “Bana darbe bildirisini okuyacağını söyledi, ben de ‘okuma’ dedim” ifadesini kullandı.

Darbe girişimini ne zaman anladığının sorulması üzerine Yıkılkan, “Darbe bildirisi ile ilgili haberi aldığımda anladım. Bundan sonra ben komutanın gelmesini bekledim” cevabını verdi.

"Darbe girişimini karışık gruplar yaptı"

Mahkeme Başkanı Dik’in “Bu darbe teşebbüsünü sizce kim yaptı?” sorusuna Yıkılkan, “Bu darbe teşebbüsünü bence karışık gruplar yaptı. Bunun içerisinde FETÖ’cüsü de olabilir, başkası da olabilir” diye yanıt verdi.

Orgeneral Akar'ı derdest eden ekip arasında yer alan Yıkılkan, iddianamedeki diğer sanıkların beyanlarına göre 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel'in odasında Kurmay Albay Doğan Öztürk, Kurmay Albay Cemil Turhan ve başka rütbelilerin de bulunduğu kişilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a gelen mesajlar sonrası sıkıyönetim emirlerinin doğru olduğunu söylediği belirtilen Yıkılkan'ın, Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak'ta yapılan toplantılara katıldığı ifade ediliyor.

Orhan Yıkılkan'ın ismi Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında da bulunuyor. Öte yandan, duruşma salonunda elektriğin kesilmesi nedeniyle Yıkılkan, savunmasına yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından devam etti.