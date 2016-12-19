Akar'dan "Kayseri'deki saldırıdan önce otobüsten inen sivil incelensin" talimatı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan askerlerin bağlı bulunduğu birlik olan General Vecihi Akın Kışlası’ndaki Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ardından Akar terör saldırısında yaralanan askerlerin bulunduğu hasteneyi ziyaret etti. Akar saldırıda yaralanan askerlerden birine, patlamadan önce durakta otobüsten inen birini görüp görmediğini sordu. Yaralı askerin Akar’a "Sivilin binmesi yasaktı araca. Ancak en son o bindi. Elinde çantası vardı. Durakta araçtan indi, arkasına bakarak gitti" dediği öğrenildi. Akar'ın bunun üzerine "İncelensin" talimatı verdiği belirtildi.

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı ziyaretinde askerlere hitap eden Akar, "Ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, arazide baş edemediği kahraman komandolarımıza karşı haince ve kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür" dedi. "Menfur saldırıların hiçbir zaman kendilerini yıldırmayacağını" ifade eden Akar, "1. Komando Tugayı’nın kahraman komandoları kendisine tevdi edilen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de artan bir azimle yerine getirmeye devam edecektir. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içinde vatan aşkıyla canlarını, millet sevdası ile yarını feda eden kahramanlar, şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarında yerini almıştır. Göstermiş oldukları cesaretle Türk milletinin varlığının sembolü olarak, hatıraları kalplerimizde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Araca sivil bindi, patlamadan önce indi"

Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile birlikte Erciyes Üniveritesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Bütün servisleri tek tek dolaşan Akar yaralı askerlerle ilgilenerek moral verdi.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre, Akar saldırıda yaralanan askerlerden birine, patlamadan önce durakta otobüsten inen birini görüp görmediğini sordu. Yaralı asker Akar’a şunları söyledi: “Sivilin binmesi yasaktı araca. Ancak en son o bindi. Elinde çantası vardı. Durakta araçtan indi, arkasına bakarak gitti."

Akar bunu üzerine yanındakilere, “İncelensin” talimatını verdi. Akar yaralı askerlerin ailelerine de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırının ardından komando tugayındaki çarşı izinleri ise iptal edildi.