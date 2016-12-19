"Kayseri'deki terörist Kobani'de eğitim aldı, bombayı araca Lice'de yükledi"

Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin talimatın TAK’ın Lice kırsalındaki hücresi tarafından verildiği iddia edildi. Canlı bombanın yakın zamanda Kobani’den gelip Suruç üzerinden Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı, Diyarbakır’ın Lice kırsalında bomba yüklü arabayı aldıktan sonra Kayseri’ye geldiği belirtildi. Yapılan incelemelerde canlı bombanın Suriye'de PYD’nin kontrolündeki Kobani bölgesinde bomba ve silah eğitimi aldığı, Kobani’den yasadışı yollardan Suruç ilçesi kırsal bölgesinden Türkiye’ye giriş yaptığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberi şöyle:

Kayseri'de önceki gün çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan halk otobüsünün hedef alındığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi arasında halk otobüsünü kullanan şoförün de olduğu öğrenildi. Patlamada yaralanan ve şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan sürücü, tedavi için tekrar hastaneye gönderildi. Şoförün olayla ilgili bağlantıları araştırılırken, cep telefonuna ait görüşmeleri gösteren HTS kayıtları da çıkarıldı. HDP mitinglerine katıldığı iddia edilen şoförün saldırıyı yapan teröristle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Şanlıurfa'dan çalınmış

Saldırıda kullanılan araçla ilgili detaylara ulaşıldı. Kapalı kasa beyaz renkli hafif ticari araç saldırıdan 2 gün önce Şanlıurfa’dan çalındı. Diyarbakır Lice kırsalına götürülen araca burada bomba yüklendi ve düzenek oluşturuldu. Saldırı talimatını TAK’ın Lice kırsal sorumluları verdi. Azad Sisar kod isimli E.G. ve Hoca kod isimli S.Ç.’nin saldırıyı organize ettiği bildirildi. Patlayıcı yüklenen araç Malatya üzerinden Kayseri’ye geldi.

Bomba yüklü araç, saat 00.30’da Kayseri’ye giriş yaptı. Pınarpaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda benzin alırken görüntülerine ulaşılan araç, daha sonra patlamanın yaşandığı bölgeye geldi. Terörist, sabaha kadar bu bölgede araç içerisinde bekledikten sonra sabah 08.00’de Komando Tugayı’nın girişine gitti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının aldığı görgü tanıkları ifadelerine göre, tugayın girişinde bekleyen araç nöbetçi askerler tarafından fark edildi. Nöbetçi askerler, teröriste neden beklediğini sordu. Teröristin de "Burada bir akrabam askerlik yapıyor. Servisler kaçta çıkıyor, akrabamı alacağım" dediği öğrenildi.

Kroki ve sahte kimlik çıktı

Teröristin üstündeki kıyafette Komando Tugayı’nın krokisi ile bölgedeki hassas noktaları gösteren çizimlerin çıktığı da öğrenildi. Örgüt içinde ‘Çektar’ ve ‘Botan’ kod adlarını kullandığı belirlenen teröristin üzerinden Mehmet Oluk adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sürücü belgesi çıktı. Teröristin gerçek kimliğinin belirlenmesi için DNA eşleşmeleri yapılıyor. Yapılan incelemelerde teröristin Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı da belirlendi. PYD’nin kontrolündeki Kobani bölgesinde bomba ve silah eğitimi aldığı belirlenen teröristin, Kobani’den yasadışı yollardan Suruç ilçesi kırsal bölgesinden Türkiye’ye giriş yaptığı da kaydedildi. Yakın zamanda Türkiye’ye giriş yaptığı değerlendirilen teröristin Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalına gittiği, oradan bomba yüklü aracı aldıktan sonra da Kayseri’ye geldiği belirtildi. Araçta ve olay yerinde yapılan kriminal incelemede, saldırıda TNT, RDX patlayıcı ile mazot karışımı 200 kilo patlayıcı kullandığı belirlendi.