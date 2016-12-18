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Kayseri'de askerleri taşıyan otobüsün şoförü de gözaltına alındı

14 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak 15 kişi gözaltına alınmıştı

18 Aralık 2016 22:08

Kayseri'deki bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 zanlı arasında otobüs sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi.

Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.

Zanlılar arasında otobüs şoförü H.E.'nin de bulundu öğrenildi. Saldırıda 14 asker şehit olmuş, 54 asker ile otobüsün sürücüsü yaralanmıştı.

Tedavileri tamamlanan askerlerden 14'ü taburcu edilmişti.

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