Kayseri'de askerleri taşıyan otobüsün şoförü de gözaltına alındı

Kayseri'deki bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 zanlı arasında otobüs sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi.
Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.
Zanlılar arasında otobüs şoförü H.E.'nin de bulundu öğrenildi. Saldırıda 14 asker şehit olmuş, 54 asker ile otobüsün sürücüsü yaralanmıştı.
Tedavileri tamamlanan askerlerden 14'ü taburcu edilmişti.