AKAM'ın anketine göre, olası erken seçimde MHP'nin oyu yüzde 65 düşüş yaşayabilir

AKAM Araştırma Şirketi 7 Haziran seçimi sonrası 26-29 Haziran tarihleri arasında yaptığı bir anketi kamuoyu ile paylaştı. Bir erken seçim olması durumunda, Meclis Başkanlığı seçimindeki tavrı nedeniyle muhalefet partileri tarafından sert bir şekilde eleştirilen MHP'nin oylarında ciddi düşüş görülüyor. Ankete göre, MHP seçmenleri arasında yeni bir seçimde "yine MHP'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 35.5'e kadar düştü.

AKAM'ın anketinde, "AKP seçmeninin yüzde 63.3'ü CHP ile koalisyon olması durumunda ilk seçimlerde yine yine AKP'ye oy veririm diyor. MHP ile koalisyon durumunda ise yüzde 65.9 oranında AKP seçmeni yine AKP'ye destek veririm diyor.

MHP seçmeninden çözüm sürecine sürpriz destek

Ankete göre AKP, MHP, CHP ve HDP seçmenin büyük çoğunluğu çözüm sürecinin devam etmesini istiyor. AKP'li seçmenin yüzde 87.1'i sürecin devam etmesini istiyor. CHP'de ise yüzde 63.7'lik destek var. Çözüm sürecine karşı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savunan MHP'nin seçmenin de ise dikkat çeken bir destek bulunuyor. MHP'li seçmenin yüzde 51.5'i "Çözüm süreci devam etmeli" diyor. Sürecin ana aktörlerinden olan ve İmralı ile görüşme trafiğinde aktif rol alan HDP'nin yüzde 99.2'si destek veriyor.

Yüzde 65.3 'Suriye politikası yanlış' diyor

Ankette, son günlerde tartışma konusu olan hükümetin Suriye'ye askeri müdahale planı konusunda da seçmenin nabzı tutuldu. Ankete katılanların yüzde 65.3'ü AKP'nin Suriye politikasını hatalı buluyor.