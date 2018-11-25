Akademisyenlerin tasarladığı 'Woodle' görme engelli çocuklarla buluştu

GAZİMAĞUSA,(DHA) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğretim Görevlisi Hare Eminoğlu, görme engelli çocuklar için tasarladıkları uluslararası “A’ Design Award” ödüllü “WOODLE” isimli eğitici oyuncak ile ilk kez İzmir’de düzenlenen Görme Engelli Çocuk Şenliği’ne katıldı.

İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi ve Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu iş birliğinde Görme Engelli Çocuklar Şenliği düzenlendi. İlki düzenlenen şenlikte görme engelli öğrenciler, farklı atölyelere katılarak oldukça keyifli bir gün geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası\'nın açılış konseriyle başlayan etkinlikte sesli betimlemeli sinema filmi gösterimi, görme engelli çocuklara özel yoga gibi birçok etkinliğin yanı sıra Doç. Dr. Çavuşoğlu ve Öğr. Gör. Eminoğlu\'nun görme engelli çocuklar için tasarladıkları ‘Uluslararası A Design Award’ ödüllü oyuncakları Woodle ile hayvanları tanıma ve İngilizce\'lerini öğrenme etkinliği gerçekleştirildi.

Woodle oyuncağının büyük ilgi, beğeni ve heyecanla karşılandığı etkinlikte öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve okul idaresi böylesi bir oyuncağın mutlaka seri üretime geçilerek çoğaltılması ve eğlenceli zaman geçirmenin ötesinde ders materyali olarak kullanıma geçirilmesini gerekliliğini vurguladılar.

Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu müdürü ve öğretmenleri Woodle oyuncağının bu alanda büyük bir boşluğu dolduracağını ve ilk talebin kendilerinden geleceğini ve bunu diğer illerdeki okulların ısrarla talep edeceğini belirterek, Woodle’ın üretimi için de harekete geçmeye hazır olduklarını söylediler.