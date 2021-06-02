Akademisyenleri hedef aldığı paylaşımı için "Hayatımda neyi silmişim ki bunu sileyim" diyen Melih Bulu'nun atanmış danışmanı Volkan Gazioğlu, hesabını kapattı

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Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurum dışından rektör olarak atanan Melih Bulu'nun arkadaşı ve atanmış danışmanı Volkan Gazioğlu, 100 gündür eylemde olan akademisyenler hakkında tepki çeken paylaşımı sonrası hesabını kapattı.

Boğaziçi akademisyenlerinin Melih Bulu'nun atanmasına karşı devam eden protestosu hakkında rektör danışmanı Volkan Gazioğlu tepki çeken bir paylaşım yaptı. Eylemler sırasında kendisini Bulu'nun arkadaşı olarak tanıtan ve daha sonra danışman olarak atanan Volkan Gazioğlu, yaptığı paylaşımda akademisyenleri ABD'ye hizmetle suçladı.

Gazioğlu'nun paylaşımına binlerce kişi tepki gösterirken, gazeteci Ruşen Çakır Twitter hesabından "Bakalım, paraşütle inen 'rektör danışmanı' utanma duygusundan nasiplenmemiş bu paylaşımını kaç saat içinde silecek. Bence ibret olarak hep kalması daha iyi olur" dedi.

Gazioğlu ise, Ruşen Çakı'ın paylaşımına, "Hayatımda neyi silmişim ki bunu sileyim. Bir karikatüre bile tahammülü olmayan insanlar bana neyin dersini verecek? Önyargılarınızdan kurtulun. Siz gazetecisiniz, böyle mesajlar yakışıyor mu? Altını doldurun, fikirler çatışsın. Fikirlerle insanları ayırt edin artık" yanıtını verdi.

Paylaşımın silmeyeceğini söyleyen Gazioğlu, sözlerinden birkaç saat sonra Twitter hesabını kapattı.

TIKLAYIN - Melih Bulu'nun atanmış danışmanı Volkan Gazioğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri için yaptığı paylaşım tepki çekti!

Gazioğlu'na gelen tepkilerden bazıları ise şöyle: