"Akademisyenler olarak sonunda kurtulduk artık hiç kimse oluk oluk kanlarımızı akıtıp duş alamayacak"

Öğretim Görevlisi Ceren Damar Şenel'in 'öğrenci'si tarafından odasında önce bıçaklanarak sonra da silahla vurularak öldürülmesine gelen tepkiler sürüyor. Olayın ardından bugün YÖK ve İçişleri Bakanlığı ortak bir kararla komisyon oluşturacak. Komisyon, "Üniversitelerde şiddeti önlemek" amacıyla kuruldu. Profesör Doktor Yaman Akdeniz, cinayetin ardından alınan komisyon kurma kararına tepki gösterdi. Akdeniz, "Akademisyenler olarak sonunda kurtulduk! Artık hiç kimse oluk oluk kanlarımızı akıtamacak" dedi.

Şenel'i önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.

Olayın ardından birçok kesimden tepki geldi. YÖK ve İçişleri Bakanlığı da ortak komisyon kurma kararı aldı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalayan akademisyenlerle ilgili kaleme aldığı yazıda, “Sizlerin de sinirlerini bozduğunu zannettiğim, 1100 tane sözde aydının imzaladığı, PKK’ya açık destek anlamına gelen bildiriyi anlayabilmek için gerçekten kendimce çok uğraş verdim” demiş ve sonrasında da şöyle devam etmişti:

“İmza attığınız bildiriyi önlerine alacak, gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks yerlerdeki işyerlerinize gelecekler (Ancak rahat olun sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyeceklerdir.). İntikamlarını dahi MÜSLÜMAN TÜRK’e yakışır bir şekilde alacak ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayıda unutmayacaklardır.

“Teröristler, onların destekçileri sizler ve yabancı ülke istihbaratları kısacası hepiniz, hedefinize ulaşıp DEVLET'i işlemez hale getirirseniz şunu iyi bilin ki; bu VATAN'ın EVLATLARI'ndan asla merhamet görmeyeceksiniz.

Tekrardan söylüyorum; OLUK OLUK KANLARINIZI AKITACAĞIZ VE AKAN KANLARINIZLA DUŞ ALACAĞIZ!!!”

Akdeniz'den tepki: Sonunda kurtulduk

Prof. Akdeniz yaşananlara kişisel Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi. Akdeniz yarı resmi devlet ajansı, Anadolu Ajansı'nın YÖK ve İçişleri Bakanlığı'nın komisyon kararı haberini paylaşarak şunları kaydetti:

"Akademisyenler olarak sonunda kurtulduk! Artık hiç kimse oluk oluk kanlarımızı akıtıp, akan kanlarımızla duş alamayacakmış."