YÖK ve İçişleri Bakanlığı okullardaki şiddeti önlemek için bir araya geliyor

Üniversitelerde şiddeti önlemek için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından eylem planı hazırlanarak, İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacağı belirtildi.



Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile birlikte eylem planı yapmaya hazırlanıyor.

YÖK'ün İçişleri Bakanlığı'ndan üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi.

Ortak Komisyon kurularak alınacak tedbirler masaya yatırılacak

Şiddet olaylarına zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirler müzakere edilerek hayata geçirileceği belirtildi.

Öte yandan bir çalışma grubunun kurulacağı ve gelecek günlerde faaliyete başlayacağı aktarıldı.