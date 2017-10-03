Akademisyen yazar Selim İlkin hayatını kaybetti

Yaklaşık 10 yıldır parkinson hastalığıyla mücadele eden akademisyen yazar Selim İlkin, bugün (2 Ekim 2017) 78 yaşında hayatını kaybetti. İlkin'in bir süre önce yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

İlkin, 1939’da Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. İnönü Vakfı’nda görev aldı. İktisat tarihi, uluslararası iktisat, Türkiye siyasi tarihi, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri alanlarında çok sayıda çalışması yayımlandı.



İlhan Tekeli’yle kitaplaşmış on dört ortak çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Ege’de Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989) adlı çalışmayla 1989’da sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü’nü kazanmışlardı.