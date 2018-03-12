Akademisyen Cenk Yiğiter: Rektör İbiş, geçen seneki konuşmamı bu sene yapmışım gibi gösterdi!

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş'in, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, hakkında soruşturma talep etti. Savcılık İbiş'in talebi sonrası Yiğiter'iş ifade vermeye çağırdı. Yiğiter, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Akademisyen Yiğiter, "Rektör İbiş, geçen seneki konuşmamı bu sene yapmışım gibi gösterdi!" dedi.

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Yiğiter, hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla şikâyette bulunan Prof. İbiş'in, gerekçe gösterdiği, "faşizan bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayız" ifadesini geçen yıl Yüksel Caddesi'nde gerçekleştirdiği bir konuşmasında sarf ettiğini söyledi. Yiğiter'in Twitter paylaşımı şöyle:

Rektör @profdrErkanibis 'in Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iddiasıyla beni ihbar etmesine sebep olan ifadem: "faşizan bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayız". Geçen sene Yüksel caddesindeki konuşmamı bu sene yapmışım gibi göstererek yasadışı toplantıdan da yargılanmamı istiyor.