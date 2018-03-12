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Rektör İbiş şikâyet etti, ihraç edilen akademisyene soruşturma açıldı

Savcılık, Yiğiter'i ifade vermeye çağırdı

12 Mart 2018 12:24

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter hakkında soruşturma talebinde bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, Yiğiter'i ifade vermeye çağırdı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

İbiş'in dilekçesinde, “Sayın savcılığınıza bu durumu bildiriyor, Cumhurbaşkanımıza hakaret suçundan soruşturma yapılması hususunu takdirinize bırakıyoruz” denildi. Bunun üzerine savcılık iki ayrı soruşturma başlattı. Yiğiter, şüpheli olarak ifadeye çağırıldı. 

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