Akademi ile sektörü buluşturan 'BAU-NETAŞ Techno Academy' ilk mezunlarını verdi

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ile NETAŞ\'ın ortaklığında 2014 yılında başlayan \'BAU-NETAŞ Techno Academy\' ilk mezunlarını verdi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mühendislerin yetkinliklerini artırmayı hedefleyen projenin ilk mezunları, Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programından verdi. Üniversitenin Beşiktaş Yerleşkesinde düzenlene mezuniyet törenine; BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, NETAŞ CEO\'su C. Müjdat Altay, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Bugüne kadar 39\'u yüksek lisans, 7\'si doktora programı olmak üzere toplam 46 mühendisin kayıt yaptırdığı \'BAU-NETAŞ Techno Academy\' önümüzdeki yıl itibariyle tüm bilgi ve teknoloji sektörü profesyonellerine de açık olacak.

\"BU ÖRNEK BİR PROJE\"

Öğrencilerin bu projeler sayesinde teoride öğrendiklerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, \" BAU-NETAŞ Techno Academy, yapısı itibariyle ihtiyaç duyulan alanda eleman yetiştirmeye yönelik bir örnek projedir. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında bu tür özgün programlara ağırlık vermeliyiz. 3 sene önce hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Umarım bu projeler artarak devam eder ve ülkemize hizmet edecek daha da donanımlı gençler yetiştirmeye devam ederiz\" dedi.

\"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN BİR HALKASI OLMAK GURUR VERİCİ\"

Bu iş birliğinin kendileri için bir fırsat olduğunu ifade eden NETAŞ CEO\'su C. Müjdat Altay, \"Böylece bu alandaki birikimlerimizi aktarmak için bir yol bulmuş olduk. Ülkemizden aldıklarımızı insanımıza geri vermek için başlattığımız çalışmada birçok engelle karşılaştık. Bu noktada Bahçeşehir Üniversitesi bizi anladı ve projemize destek verdi. Sonuç olarak program 3 yıldır devam ediyor. Üniversite sanayi iş birliğinin bir halkası olmak bizim için gurur verici. BAU ile staj programları, ortak projeler de yapıyor, Master, MBA ve doktora programlarına katılıyoruz \" diye konuştu.

PROGRAMIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

BAU akademisyenleri ve NETAŞ mühendisleri iş birliğiyle hazırlanan bir müfredatın uygulandığı BAU-NETAŞ Techno Academy Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı, multimedya teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında çalışmayı hedefleyen mühendisler için başlatıldı. Program, derslerin bir kısmının NETAŞ\'ın Ar-Ge laboratuvarlarında verilmesi yönüyle benzerlerinden ayrılıyor.

Üniversitenin sanayiden uygulamalı bilgi edindiği, sanayinin de üniversiteden güncel teknolojileri öğrendiği bir iletişim ağı niteliği taşıyan program, sanayinin bilgi ve birikimini üniversitelere açarak üniversite-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir bir örneğini oluşturuyor. Programla, yeni projeler hayata geçirmek ve Ar-Ge merkezlerine örnek olacak bir model oluşturulması hedefleniyor. Uygulamayla, Türkiye\'nin kalifiye insan kaynağının yükseltilmesine de katkı sağlanıyor.

(FOTOĞRAF)