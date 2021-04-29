Akademi, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Anthony Hopkins'in törene "online" katılım isteğini reddetmiş

The Father filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Anthony Hopkins, ödülü kazanması halinde Zoom üzerinden katılım sağlama teklifinde bulunduğu ancak Akademi'nin bu planı reddettiği ortaya çıktı.

Bu yıl, En İyi Film Ödülü daha önce açıklanıp, en sona oyunculuk ödülleri bırakıldığı için, törende en son anons edilen ödül Hopkins'in oldu ve Oscar yayını anonsla birlikte sona erdi. 83 yaşındaki Hopkins, Los Angeles'ta yapılan törene katılmamıştı. Dolayısıyla Oscar gecesi Galler'de yaşayan Hopkins teşekkür konuşması yapmadan yayın bitirildi. Garip kapanış, pek çok Oscar takipçisi tarafından yadırgandı.

NTV'nin aktardığı habere göre Hopkins, En İyi Erkek Oyuncu kategorisini kazanması halinde Zoom üzerinden katılım sağlama teklifinde bulundu ancak Akademi bu planı reddetti.

Hopkins'in IndieWire'a konuşan temsilcileri, "Aktörün Dublin veya Londra'daki merkezlere seyahat etme arzusu olmadığını" söyledi ve "Zoom yapmasına izin verilmesi için ricacı oldu." Akademi hayır deyince Hopkins töreni izlemeden uyudu ve ertesi sabah uyandığında ödülü kazandığını öğrenince kabul konuşmasını yaptı.

Oscar yetkilileri, tören öncesinde, bu yıl martta, etkinliğe katılmak için seyahat edemeyecek adayların Zoom'la katılım seçeneği bulunmayacağını açıklamıştı.

Bu kural daha sonra, bazı adayların uzaktan katılımına imkan sağlamak için Londra ve Paris gibi yerlerde kurulan "merkezlerle" esnetilmişti.

Söz konusu düzenleme sayesinde Florian Zeller, yine The Father filmi için En İyi Uyarlama Senaryo Oscar Ödülü’nü Paris'te alabildi.