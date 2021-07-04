Akademi'den 395 kişiye üyelik daveti

Sinema dünyasının farklı branşlarından profesyonelleri bir araya getiren ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar‘ı dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ya da daha çok kullanılan adıyla Akademi, bu yıl üye olmaları için davet gönderilen 395 ismi açıkladı.

Geçen yılın yarısı kadar

Beyazperde'nin haberine göre; bu sayı, geçen yılki davet sayısının yaklaşık yarısı oldu. 2021 yılındaki davetlerin yüzde 46'sı kadın, yüzde 39'u yeterince temsil edilmeyen etnik/ırksal topluluklar olurken, toplam sayının yüzde 53'ü Amerika Birleşik Devletleri dışındaki 49 ülke üyelerinden oluşuyor.

Dikkat çeken isimler

Yeni davet edilen isimler arasında Walt Disney CEO'su Bob Chapek, Promising Young Woman orijinal senaryo kazananı Emerald Fennell, oyuncu Robert Pattinson, Oscar adayı Andra Day ve Minari yıldızları Steven Yeun, Ye-ri Han ve yakın zamanda ödüle uzanan yardımcı aktris Yuh-Jung Youn yer alıyor.

Yönetmen kategorisinde yeni davetliler arasında Janicza Bravo, Nia DaCosta, Cathy Yan, Darius Marder, Michael Almereyda, Lizzie Borden, Sean Durkin ve Nina Menkes dikkat çekiyor.