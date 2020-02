Akademi Beyoğlu gençlere hizmet vermek için hazır

İSTANBUL, (DHA) - GENÇLERE hizmet verecek bir eğitim platformu olarak tasarlanan Akademi Beyoğlu, düzenlenen ‘Eğitim, Yapay Zeka ve Öğretmen’ konulu panel ile hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Demircan, gelecekte meslek dallarının değişmesiyle birlikte eğitimin paradigmasının da değişeceğini belirterek “Beyoğlu’ndan başlayarak ortaokul ve lisedeki öğrencilere kodlamayı anlatacak organizasyonları kurmamız gerekiyor. Akademi Beyoğlu’nun birinci misyonu budur” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak için hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu’nun Bilim Teknoloji ve Kültür Sanat hayatına yeni ivme kazandıracak Akademi Beyoğlu İstiklal Caddesinde hizmete açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve öğrenci katıldı. Açılış konuşmalarının ardından ‘Eğitim, Yapay Zeka ve Öğretmen’ konulu panel düzenlendi. Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Sinan Canan ve Sınıf Öğretmeni Ahmet Naç, gelişen teknoloji çağında eğitimin kimliği ve öğretmenin yeni görevleri ile ilgili hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

“AKADEMİ BEYOĞLU’NUN BİRİNCİ MİSYONU YAZILIM”

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gelecekte meslek dallarının değişmesiyle birlikte eğitimin paradigmasının da değişeceğini belirterek, “Beyoğlu’ndan başlayarak ortaokul ve lisedeki öğrencilere kodlamayı anlatacak organizasyonları kurmamız gerekiyor. Akademi Beyoğlu’nun birinci misyonu budur. Özellikle yazılımı teşvik etmek vazifemiz. Burada birçok paneller yapılacak. Bu konuyu seçmemizin sebebi tesadüf değil. Bu çok önemli. Zaten sanayi bakanlığımız, hükümetimiz, İHA’larla SİHA’larla ne kadar gurur duyuyoruz. Bir tane İHA’nın, SİHA’nın yaptıklarını anlattığımızda gururlandık. Her şeyi robotlar yaparsa insanlar özüne dönecek. Çünkü sanayi devriminden önce insanın ruhu düşünceleri daha kıymetliydi. Ama üretimle birlikte kapitalist akılla para çok daha kıymetli oldu. İnsanoğlu düşünmeye ve inovasyona dönecek” dedi.

“İŞİN İÇİNDE VAR OLMAK İSTEYENLERE KAPIMIZ AÇIK”

Yaptığı konuşmada kültür ve sanatın önemine değinen Demircan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Kültür sanatın her şeyden daha kıymetli olduğu bir döneme gidiyoruz. Herkesin tiyatro eğitimi alması, beden dilini daha iyi kullanması lazım. Müzik korusuna katılması lazım, çünkü nerede susup nerede konuşacağını sosyal hayattaki yerini bilmeyi öğrenecek. Bu konulara çok uzak kalıyoruz. Geleceğin dünyasında iki şey önemli; yazılım ve yazılıma bağlı robotlar. Akademi bu iki alanda eğitim versin. Eğitimi herkes versin. Eğer okul öğretmenleri okul dışında bir şey geliştirmek istiyorsa gelsin burada buluştursun veya hukukçular ya da sinemacılar, onlarda buraya gelsin. Bir iş adamı, yetişmiş insan kalitesi oluşturmak istiyorsa onlarda gelsin. Burası bir platform. Hizmetkarı biziz. Kim ki, öğrenciyle, vatandaşla eğitim anlamında buluşmak istiyorsa bu mekanları kullanabilir. Burası sahnemiz. Aşağıda 15 tane atölyemiz, kafemiz, sinema salonumuz var, İstiklal\'in cazibesi var. Bu çerçevede bugün ilk toplantıyı yapıyoruz. İşin içinde var olmak isteyenlere kapımız açık.”

“YAPAY ZEKA İLE EĞİTİMİM ENTEGRE EDİLME ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞ DURUMDA”

Panel moderatörü Deniz Bayramoğlu da teknoloji eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Bayramoğlu, “Dünya Bankasının yapmış olduğu bir çalışma ifade ediyor ki, önümüzdeki 20 yıl içinde bugün hali hazırda olan mesleklerin yüzde 60\'ı var olmayacak. Bugün doğan çocuklar üniversiteyi bitiren çocuklar yaklaşık yüzde 60 oranında bugün ifade edemediğimiz meslek dallarında çalışıyor olacaklar. Yani çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız. Ancak elimizde geleceği var etmek için birçok delil söz konusu. Hali hazırda dünyanın birçok yerinde yapay zeka ile eğitimim entegre edilme çalışmaları başlamış durumda. Bugün öğrencilerin yapay zeka alanındaki teknolojileri, yazılım dilini ve kodlamayı öğrenmesi için çalışılıyor. Öğrencilere bu uygulamaları nasıl var edeceği öğretilmeye çalışılıyor. Yeni nesillerin bu anlamda eğitilmesi gerekiyor. Bunu sağladığı için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'a teşekkür ederim” diye konuştu.

“ASLINDA BEYOĞLU’NUN KENDİSİ AKADEMİDİR”

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, “Beyoğlu aslında kendisi bir akademidir. Çünkü İstanbul’un kültür sanat hayatının atardamarıdır. Bu anlamda Beyoğlu’nun çok anlamlı bir yeri var, İstanbul’umuzda ve Türkiye’mizde. Bu anlamda Beyoğlu’na yapılan tüm yatırımlar anlamlı yatırımlardır. Dünyanın, kainatın, insanın konuşulduğu çok zengin bir akademi olmasını diliyorum. Beyoğlu’na ve İstanbul’a hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

EĞİTİM İÇİN HER TÜRLÜ İMKAN SUNULUYOR

Akademi Beyoğlu’nda, bakanlıkların, üniversitelerin ve STK katkıları ile geniş tabanlı altyapı oluşturuldu. Dijital çağın gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanan akademide; Yazılım Kodlama, Siber Güvenlik, Web Arayüz, Network Sistemleri, E-Spor Sistemleri, Fablab - Mini Maker, Dijital Tv Laboratuvarı, Dijital Radyo Laboratuvar, Robotik Kodlama Atölyesi ve Green Box gibi çok sayıda uygulama Laboratuarları ve atölyeler bulunuyor.

Merkez, Sinema Salonu, Müzik Odası ve Çok Amaçlı Salon ile söyleşi, panel gibi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Merkezde ayrıca gençlerin nezih bir ortamda kahvelerini yudumlarken kitaplarını okuyabilecekleri Akademi Kafe de bulunuyor.

Yazılımdan klasik sanatlara, müzikten yabancı dil ve üniversite hazırlık kurslarına kadar birçok alanda gençlere yönelik eğitimlerin verileceği Akademi Beyoğlu; söyleşi, panel gibi kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

ONLARCA BRANŞTA ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI

Akademi Beyoğlu’nda teknoloji derslerinin yanı sıra Kişisel Gelişim Kursları, Hobi Kursları ve Üniversite hazırlık Kursları başta olmak üzere birçok branşta da eğitimler veriliyor. Üniversite hazırlık kurslarında; Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türkçe; yabancı dil kurslarında; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Korece, Osmanlı Türkçesi, Pratik Türkçesi, Rusça dersleri veriliyor. Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Kurslarında; Fotoğrafçılık, Halk Dansları, Ebru, Kaligrafi, Karakalem ve Resim, Karikatür ve Mizah, Kukla Atölyesi, Tiyatro; Enstrüman ve Müzik Kurslarında; Bateri, Gençlik Korosu, Bağlama, Gitar, Keman, Ney, Piyano, Şan ve Solfej, Tulum, Kemençe dersleri var. Diğer Kişisel Gelişim Kurslarında Aksesuar ve Takı Tasarımı, Bilgisayarlı Muhasebe, Diksiyon ve Spikerlik, Etkili ve Hızlı Okuma, Sosyal Medya Yönetimi, Yaratıcı Drama, İşaret Dili eğitimleri veriliyor.