Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan Kıbrıs'ta gözaltına alındı

Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş insanı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu 2 korumasıyla birlikte darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Akacan ve 2 koruması 3 gün gözaltında kalacak.

Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, KKTC'nin turizm şehri Girne'deki bir restoranda, Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile "alcak/verecek" meselesine görüşmek üzere buluştu. Buluşma sırasında Akacan ile Başay tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, Akacan'ın yanında bulunan iki koruması olaya müdahil oldu. İddiaya göre, Akacan ve iki koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp etti. Aldığı darbeler sonucu kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır yaralandı, Başay ise hafif yaralandı. Asımoğlu ile Başay, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ve iki koruması ise gözaltına alındı. Girne'de mahkemeye çıkarılan Akacan ve 2 koruması hakkında 3 gün gözaltı süresi verildi.

Olayla ilgili konuşan Başay, "Uzun süredir Bulut Akacan'dan alacağım vardı. Alacağımı vermedi, beni tehdit etti. Akacan, daha sonra buluştuğumuz restoranda da saldırdı" dedi. (DHA)