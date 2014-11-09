'Ak Saray'la ilgili Batı basınında çıkan haberleri umursamıyorum'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tartışmalara neden olan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Keçiören'de apartman dairesinde kirada oturdum, bunu konuşmazlar" dedi. Cumhurbaşkanı Ak Saray’ın maliyetinin Batı basınında da gündeme gelmesiyle ilgili olarak, “Umursamıyorum. Bizim için herhangi bir kıymet-i harbiyesi de yok. Biz kendi işimize bakarız. Büyük devletsek, büyük düşünmek durumundayız. Onlar ne derse desin, biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, 6-7 Ekim'deki Kobani protestolarıyla ilgili olarak, "Olayların büyümesinde müdahale edilmediği" iddialarına ilişkin ise “O tür pasif direnişler oluyor, olabiliyor. Bunları bir akşamda temizleyemiyorsunuz. Sorunu, hukuk devleti içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız” dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere yeni sarayla ilgili açıklamalarda bulundu, başbakanlık döneminde hassasiyet içerisinde davrandığını söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu bina, ülkemiz için bir ihtiyaçtı. O nedenle yapıldı. Yabancı konukları karşılama törenlerini, 11-12 sene caddeyi trafiğe kapatmak suretiyle sokakta yapmak durumunda kaldık. Ben Başbakanlığım döneminde resmi konutta oturmadım, Keçiören'de apartman dairesinde, kirada oturdum, bunu konuşmazlar. Ben gelen devlet başkanlarına vesaire hiçbirine otellerde yemek vermedim, bütün yemeklerin hepsini resmi konutta vermişimdir. Oradaki bizim aşçısıyla garsonuyla oradan hallettik. Biz bunları bizden öncekiler gibi otellerde vermiş olsaydık bu rakamlar, bire iki, bire üç katlardı. Bunu konuşmazlar. Bu kadar hassasiyet içinde olduk."

'Kurayla belirlenen vatandaşlar...'

Sarayın içerisinde yapımı devam eden konut bittikten sonra buraya yerleşeceğini belirten Erdoğan, hayata geçirilecek farklı projelere ilişkin de bilgi verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapsamında, 2-3 bin kişilik bir kongre sarayı da olacak. Bu dışarıya da açık olacak. Orada büyük çaplı toplantılar yapma imkânımız olacak. Örneğin, muhtarlarla orada bir araya gelmeyi planlıyorum; kendilerini dönüşümlü olarak çağırma suretiyle bunu yapabilirim. Hakeza, tüm Türkiye'den kurayla belirlenecek vatandaşlarımızla da benzer bir toplantıyla bir araya gelmeyi düşünüyorum. Kongre merkezinin yanına bir cami de yapacağız. O bölgede ihtiyaç var çünkü. Cami halka açık olacak."

‘Maliyeti 500 milyon dolar’

Erdoğan, yeni sarayın maliyetinin ise 700-800 milyon dolar değil, 500 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Erdoğan yeni alınan TC TUR uçağının ise maliyetinin tüm donanımları dahil olmak üzere maliyeti 179 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ak Saray’ın maliyetinin batı basınında da sıkça işleniyor olduğu hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı bunun üzerine şöyle dedi; “Umursamıyorum. Bizim için herhangi bir kıymet-i harbiyesi de yok. Biz kendi işimize bakarız. Büyük devletsek, büyük düşünmek durumundayız. Onlar ne derse desin, biz yolumuza devam edeceğiz.”

'Polis içinde pasif direniş var'

Erdoğan, 6-7 Ekim'deki Kobani protestolarıyla ilgili olarak, "Olayların büyümesinde müdahale edilmediği" iddialarına ilişkin ise “O tür pasif direnişler oluyor, olabiliyor. Bunları bir akşamda temizleyemiyorsunuz. Sorunu, hukuk devleti içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız” dedi.