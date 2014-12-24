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Ak Saray hakkında yargı kararını uygulamayan Melih Gökçek'e soruşturma yok

İçişleri Bakanlığı, Ak Saray hakkındaki yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan Melih Gökçek'e soruşturma izni vermedi

24 Aralık 2014 20:31

İçişleri Bakanlığı , Cumhurbaşkanlığı Sarayı için verilen yürütmeyi durdurma kararını uygulamadığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e soruşturma izni vermedi. 
Mimarlar Odası'nın Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamadığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı. AOÇ arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı için, Ankara 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, yürütmeyi durdurma kararını uygulaması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma için izin vermediğini açıkladı.

Candan, “Melih Gökçek’in hakkında görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. İçişleri Bakanlığı’ndan bize gelen yazıya göre, İçişleri Bakanlığı Gökçek’in soruşturulmasına izin vermiyor. Kimi kime şikayet edeceğiz bilemediğimiz bir süreç içerisindeyiz. Gökçek görevini kötüye kullanmış mı? Kullanmamış mı bunun bile hukuk zemininde soruşturulmasına izin verilmiyor. Konu Kaçak Saray olduğu için Melih Gökçek’e soruşturma izni verilmiyor. Hukuksuzluğu koruyorlar” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın yazısında Gökçek için yapılan suç duyurusunda “işleme konulmaması” ifadelerine yer verdi.

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