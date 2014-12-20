Bakan Şimşek: Ak Saray'ın sigortası yok

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sigortalı olup olmadığı tartışmalarına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklık getirdi. Şimşek, "Bütçe Kanununda hüküm var, sigorta yapılmıyor" dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te dünkü bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinden gelen, “Sarayın sigortası yapılmış mıdır, sigorta bedeli nedir, hangi şirkete sigortalattırıldı” sorusuna önce, “Bilmiyorum, dolayısıyla bedelini de bilmiyorum. Ama, bunu tabii ki her zaman sorabilirsiniz böyle birşey varsa” diye yanıtladı.

Devlet binası sigortalanmaz

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Orası kamu binası, kamu binalarının sigortası yapılmaz, devlet binalarına sigorta yapılmaz” derken, CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, “Yaparken TOKİ inşaat firması olarak da yapmak zorunda sigorta, kanun gereği” dedi. Şimşek de, “Genelde kamu taşıtları da sigortalanmaz, kasko yapılmaz, muhtemelen binalarda da aynı şekildedir” derken, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise “Yani, yangına mangına karşı da Allah’a havale ettiniz” dedi.

Biz gelene kadar yanması

Şimşek ise yanındaki bürokratlardan bilgi alarak, “Bütçe Kanununda da hüküm varmış, müsteşarımız şimdi söyledi. Dolayısıyla zaten sigorta yapılmıyor, sigorta yapılmaz. Sigorta yapılmadığına göre bedeli de yoktur” diye konuştu. Türkkan ise “Saraya biz gelene kadar iyi baksınlar, yakmasınlar” diye laf attı.

THY karını koyup verecek

Şimşek, Başbakanlık için alınan son uçağa ilişkin bilgi verirken de, “Uçak 185 milyon dolara alınmıştır. Türk Hava Yolları tarafından satın alındı. Türk Hava Yolları buradan herhangi bir zarar etmeyecek, belki de üzerine kârını koyup verecektir” dedi. Sarıbaş’ın “Kaç para fark var” sorusuna karşılık, “Bilemiyorum ben şu anda” diyen Şimşek, Türkkan’ın, “Başbakanlık para mı ödüyor ona ayrıca” sorusuna karşılık da, “Başbakanlık para ödeyecek, evet” dedi.

Bütçede Osmanlıca atışması

Bütçe görüşmelerinde AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ile CHP Grup Başkanvekili Levent Gök arasında “Osmanlıca” atışması yaşandı. Erdin, “Osmanlıca, bugün konuştuğumuz dilin özüdür. Alfabesi de dünya genelinde kullanılan, Arap alfabesinin Türkçe’ye uyarlanmış halidir. Ancak Osmanlıca’ya olan tepki, aslında Arap alfabesine olan hırstan, İslamofobiden ortaya çıktığını düşünüyorum” dedi. Bu sözlere tepki gösteren Gök ise, “Osmanlıca ile ilgili tartışmaların İslamofobiden kaynaklandığı düşüncesi, gerçek dışıdır ve akıl dışıdır. Türkiye’de hiç kimse sizlerden daha az Müslüman değildir. Türkiye’de herkes dinini, büyük Atatürk sayesinde yıllarca, özgürce yapmıştır. Osmanlıca bir kere devlet, saray dildir, halkın kullandığı dil değildir” diye konuştu. CHP Erzinican Milletvekili Muharrem Işık da AK Parti iktidarı döneminde kadına şiddetin yüzde 1400, hırsızlık, gasp ve uyuşturucu kullanımının yüzde 100 arttığını belirterek, “Muhafazakar olduğunuzu söylüyorsunuz ama sizin döneminizde fuhuş da yüzde 300 arttı” dedi.