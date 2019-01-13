AK Parti'nin Tunceli belediye başkan adayları tanıtıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu\'nun katılımıyla 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde Tunceli’de aday gösterilen belediye başkanları tanıtıldı.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu, İl Başkanı Fatih Tek, belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kentte her geçen gün güçlendiklerini dile getirerek, \"Biz 7 ilçemizde, 1 beldemizde ve il merkezimizde belediye başkanlığını almaya talibiz. Hiçbir ilçede, beldede veya merkeze biz burayı alamıyoruz, hesaplarımız tutmuyor diye bir şey söylemiyoruz. Tunceli genelinde her geçen gün güçleniyoruz, halkın güvenini kazanıyoruz. Yaptığımız hizmetler ile halkımızın güvenini aldık ve belediye seçimlerinde kendimize güveniyor inanıyor ve kazanacağız\" dedi.

\'TUNCELİ BÜYÜK BİR DEĞİŞİM İÇİNE GİRMİŞ HİZMETLER HALKI MUTLU ETMİŞTİR\'

İl Başkanı Tek\'in ardından söz alan İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu ise kayyumlar tarafından kente yapılan hizmetlerin Tunceli\'de büyük değişim yarattığını ve bu değişimin ve hizmetlerin devamı için AK Parti\'li belediye başkanlığının Tunceli\'ye yakışacağını belirterek şunları söyledi:

\"Sadece iki yılı geçmeyen bir zaman diliminde belki de Tunceli son 30-40 yılda almadığı hizmeti almıştır. Bunu sokakta takdir etmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Demek ki, biz de bunu sadece orada bırakmayacağız. Birilerinden çekinen, korkan, birilerinin kimlik siyasetine alet olan kişi ve gruplara karşı demokratik iradenin en güçlü bir biçimde, kimlikten ziyade hizmetten yana olduğu, hizmetin olduğu yerde de herkesin kimliğini özgür bir biçimde yaşayabileceği bir ortam oluşturmakla hep birlikte mükellefiz. Tunceli büyük bir değişim içine girmiş hizmetler halkı mutlu etmiştir. AK Parti bu çalışmaları ile Tunceli\'de belediyeyi kazanacağından ve hizmetlerini devam ettireceğinden hiçbir şüphem yoktur.\"

Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan ise Tunceli\'de yıllardır baskı altında tutulan halk iradesini hiçbir zaman istediği gibi sandığa yansıtmadığı o dönemlerin bittiğini ifade ederek, halkın bu kez doğru tercih yaparak AK Parti\'yi seçeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yeneroğlu, Tunceli\'de AK Parti belediye başkanı adayı olarak belirlenen,Tunceli Belediye Başkan adayı, Gökhan Arasan, Pertek İlçe Belediye Başkan adayı Recai Vural, Çemişgezek İlçe Belediye Başkan adayı Metin Levent Yıldız, Mazgirt İlçe Belediye Başkan adayı Murat Becerikli, Nazimiye İlçe Belediye Başkan adayı Erkan Özdoğan, Ovacık İlçe Belediye Başkan adayı Turhan Kılınç, Pülümür İlçe Belediye Başkan adayı Şevket Tanık, Hozat İlçe Belediye Başkan adayı Songül Acar ile Mazgirt -Akpazar Belde Belediye Başkan adayı Murat Gerçek\'i tanıtmasıyla program son buldu.



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