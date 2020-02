AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (2)

KURTULMUŞ: 31 MART GECESI TURKULER SÖYLEYİP ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, \"Seçim akşamı 17 ilçede ve büyükşehirde zaferi, türkülerle kutlayacağız. Şimdiden seçim kampanyasının en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. Bu seçim 24 Haziran sonrası ilk seçim özelliğini taşıyor. Milletimiz hangi istikamette gitmesi gerektiğini bu seçimde teyit edecek, Recep Tayyip Erdoğan\'ın önünü açacak ve cumhur ittifakıyla yeni bir döneme girilecektir. Allah mübarek etsin. Zaferiniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun, sesiniz gür olsun\" dedi.

Kurtulmuş, \"AK Parti nasıl bir partidir? Mücadelemizin anlamı nedir? Ak Parti sadece partilerden bir parti değildir. Geleceğe doğru sabırla yol alan bir büyük dava hareketi olduğumuzu hatırlatmak isterim\" diyerek, şöyle konuştu:

\"İşimiz sadece yerel seçimlerde aramızdan bir kaç arkadaşı başkan seçmek değildir. İşimiz sadece genel seçimlerde aramızdaki bir kaç kişiyi milletvekili seçmek değildir. Bazı özelliklerimiz vardır. Bunlardan birincisi AK Parti yerli ve milli bir partidir. Kökü dışarıda değildir. Yiğit insanların partisidir. Biz medeniyetimize, köklerimize bağlıyız. Her ağacın kendi kökleri üzerinde büyüdüğünü biliyoruz. Allah\'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmeyen, secde etmeyen bir topluluğuz. AK Parti\'nin ikinci özelliği, AK Parti reformcu bir partidir. bu memlekette hak ve özgürlüklerin, insan haklarına saygının, insanların kendi yaşamlarına dair özgürlüklerinin önünü açan parti AK Partidir. 28 şubatın hemen sonrasında Uludağ Üniversitesi\'nde 17-18 yaşında gencecik kızlarımızın başörtüsü yüzünden nasıl mağdur edildiklerini, nasıl zulme uğradıkların daha dün gibi hatırlıyoruz. Bu millet bu zulmü yapanların hepsine cevabı sandıkta verdi. O zaman bir milletvekili arkadaşımız sayın Merve Kavakçı İstanbul\'da 80 bin vatandaşın oyuyla milletvekili seçildi. O zaman meclisteki adamlar \'dışarı dışarı\' diye slogan attılar. Milletin oyuyla seçilmiş bir millet vekiline rıza gösteremediler. Parti kapatmalar, siyasi yasaklar, başörtüsü yasakları hepsi geride kaldı. Türkiye ileri gidiyor. Bundan sonda da bu millet var oldukça parlementoda başörtülü millet vekillerimiz olacak, başörtülü doktorlarımız, hocalarımız olacak. Bu millette ne varsa hepsi olacak.\"

AK Parti\'nin en büyük reformunun \'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçmesi ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlaması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, \"Biz ve bizden öncekiler Türkiye\'de cumhurbaşkanı seçimlerinde ne oyunlar oynandığını çok iyi biliriz. Her seçim öncesinde milletin karşısında bir takım tezgahlar kuruldu. Erdoğan\'a karşı e-muhtıra verdiler, sandılar ki şapkasını alıp gidecek. Ama iktidar bu mücadeleyi kazandı. Artık kimin cumhurbaşkanı olacağına kapalı kapılar ardında karar verilmiyor. Artık sandıklar siyaset meydanında kuruluyor. Kimin cumhurbaşkanı olacağına bu millet karar veriyor. Türkiye\'nin en büyük reformu budur. Halk oyuyla ilk cumhurbaşkanı seçildiğinde Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçtiniz. 2018\'de de yine sandığın ilk galibi olarak Recep Tayyip Erdoğan\'ı ilan ettiniz. 2018 seçimlerinde biz hep reform ve daha ileri derken karşımızdaki ittifak eğer bize oy verirseniz biz eski sisteme gideceğiz dedi. Cumhurbaşkanını parlamento seçsin istediler. Çünkü şunu biliyorlar cumhurbaşkanını siz seçtikçe milletle olmayan hiç kimse cumhurbaşkanı olamayacaktır. Oy verin geriye gidelim diyorlar\" diye konuştu.

AK Parti\'yi \'kalkınmacı bir parti\' olarak ifade eden Kurtulmuş, \"Kalkınmayı Türkiye\'nin her yeri için ister. O yüzden 16 yıl boyunca Bursa\'da ne varsa Şırnak\'ta da var, İstanbul\'da ne varsa Diyarbakır\'da da var. Çünkü biz milletin tamamına hizmeti hakka hizmet olarak görürüz. AK Parti Türkiye partisidir. Sadece bir zümrenin, etnik yapını, toplumsal sınıfın partisi değildir. AK Parti sadece Türkiye\'nin değil gönül coğrafyasının partisidir. Bütün coğrafyadaki gönül insanlarımız partisidir. AK Parti bir dünya partisidir, dünya mağdurlarının mazlumlarının partisidir. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, ilerlemeye devam edeceğiz. Biz burada sadece belediye başkanlarımız için oy istemiyoruz, dünya mazlumları için oy istiyoruz, Filistinli çocuğun avazına avaz katmak için oy istiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu millet kadar güvenilen başka bir millet yoktur. Bu milletin özü özeti AK Partidir. İşimiz sıradan bir iş değildir\" dedi.

Bu seçimin Türkiye\'nin önemli seçimlerinden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Tevazu, samimiyet ve gayretle yolumuza devam edeceğiz. Kibir kuleleri gibi olmayacağız, insanlara yukardan bakan tepeden bakan insanların gönlüne giremez, bütün makamlar gelip geçicidir. Bütün makamlar tevazu içerisinde millete hizmet etmek içindir. Biliriz ki Allah\'ın kullarını razı etmeyen Allah\'ın rızasını kazanamaz. Siyaset zor bir iştir, akşam yok sabah yok kar yok soğuk yok, çocuklarınızın nasıl büyüdüğünü bilmezsiniz, siyaset mal mülk makam için yapılmaz. Yalnızca halkın ve hakkın rızasını kazanmak için yapılır. 2019 seçimleri AK Parti belediyeciliğinde yeni bir döneme geçiş kapısıdır. Türkiye\'de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciği bir marka oldu, bir tarz oldu. İnsanlara çok hizmetler yapıldı çok güzel işler yapıldı, eksik kalan şeyler de oldu. Şimdi hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğe geçiş dönemidir. İnsanların dualarında yer almıyorsanız aslında başarı kazanamıyorsunuz demektir. Allah yolumuzu açık sözümüzü kuvvetli eylesin.\"

Kurtulmuş, \"Adaylarda bazı özellikler aradık. Çok sayıda aday adayı arkadaşımız arasından seçimler yaptık. Aday olan da olmayanda herkes aynı yolun yolcusudur\" diyerek, \"Ehliyet, liyakat, tevazu ve samimiyet. Bunları aradık. Birinci özellik adalettir. Belediye başkanlarımız herkesi bir herkesi eşit kabul edecek. Adaletten zerre miktar sapana AK Parti olarak zerre tahammülümüz olmayacaktır. Bütün adaylarımızın adaletten kıl payı şaşmayacağına yürekten inanıyorum. Adaylarımızın ikinci özelliği emanettir. Belediye başkanlarımız 5 yıllığına şehri emanet ettiğimiz insanlardır. Havanın suyun, caddelerinin, hayvanların dahi emanet edildiği insandır. Başkanlarımız emanete asla ihanet etmeyecek, yeşili, güzellikleri, canlıları koruyacak. 5 yıl emaneti sizin adınız koruyacaklar ve sizde buna şahitlik edeceksiniz. Şehrin emanetine hıyanet eden hiçbir kimseye AK Parti olarak 1 dakika bile göz yummayacağız\" diye konuştu.

AK Parti\'nin temel özelliğinin sadakat olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş,\"Sadakatin ne kadar önemli bir iş olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük. Bu milletin milyonlarca dolar harcayarak yetiştirdiği pilotlar uçaklarına bindiler ve halkın üstüne ölüm kustular. Sadakat bizzati milletin kendisine olmalıdır. Milletine sadık olmayan kimseye AK Parti\'nin 1 dakika tahammülü olmayacaktır. 3 temel vasfı yani adalet emanet ve sadakat beklediğimiz şeyler\" dedi.

Bu seçime cumhur ittifakı adı altında girdiklerini de açıklayan Kurtulmuş, sözlerini \"Bu ittifak bir masa başı ittifakı değildir. Sadece yöneticilerin oturup anlaştığı bir ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi tanklara tüfeklere karşı salavatlar eşliğinde koşan milletin kurduğu bir ittifaktır. Cumhur ittifakı milletin diliyle, milletin gönlüyle kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifakın Bursa\'da ve Türkiye\'de çok güzel sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. 31 Mart gecesi tüm caddelerde, sokaklarda, türkülerle, marşlarla zaferi kutlayacağız\" diye tamamladı.