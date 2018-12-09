AK Parti'li Yılmaz: Türkiye, dış dünyada hak etmediği algıyla karşı karşıya

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz, \"Uluslararası medya ve çeşitli çevrelerin etkisiyle Türkiye, hak etmediği algıyla karşı karşıyadır dış dünyada. Gerçekliğimiz ile algı arasında önemli mesafe var. Bunu kapatmak, birinci öncelikli hedeflerimizden biridir\" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, dün geldiği Bingöl\'de bu sabah gündeme ilişkin değerlendirme yapmak üzere basın toplantısı düzenledi. Türkiye\'nin dış ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti\'li Yılmaz, diğer ülkelerdeki siyasi partilerle diyaloğu geliştirme stratejisini başlattıklarını söyledi. AK Parti olarak dış ilişkilerde diyalog geliştirmeyi hedef haline getirdiklerini anlatan Yılmaz, \"AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak en önemli stratejimiz diyaloğu geliştirmektir. Bu dönemde en fazla üzerinde durduğumuz mesele budur. Bu çerçevede çalışmalarımızı da başlattık. Türkiye son 16 yılda ekonomide, sosyal alanda, demokraside elde ettiği başarılarla dış politikada da çok daha aktif bir ülke haline gelmiş durumda. Dünyada çok daha ağırlığı hissedilen bir ülke haline gelmiş durumdadır. Son dönemlerde de çeşitli örnekleriyle bunu görüyoruz. Son 16 yılda dış politikamızın daha stratejik bir noktaya geldiğini görüyoruz. Geçmişte tek tek meselelerle ilgili giderdi şimdi çeşitli konularda hükümetimiz çeşitli stratejiler geliştirip hayata geçiriyor. Bütün bunlarla Türkiye aslında önceliklerini çok daha iyi tayin ederek strateji tayin ediyor. Son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın Latin Amerika\'ya yaptığı seyahat da bunun güzel bir göstergesidir. Geçmişte hiç aklımıza dahi gelmeyen coğrafyalar şu anda bizimle çok daha yakın bir ilişki içindedir\" diye konuştu.

\'AK PARTİ DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKA DEMOKRATİKLEŞTİ\'

Önceki dönemlerde halkın beklentilerinden kopuk dış politika izlendiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, AK Parti döneminde bunun yaşanmadığını belirterek, \"Dış politikada halkın beklentilerinin de daha güçlü bir şekilde politikalara yansıdığını görüyoruz. Eski Türkiye\'de vatandaşların değerlerinden, beklentilerinden kopuk bir dış politika görürdünüz. AK Parti döneminde dış politikanın da demokratikleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dış politikada artık halkımızın ve temsilcilerinin tercihleriyle şekillenen bir alandır. Dış politika geçmişte küçük bir azınlığın tartışıp şekillendirdiği bir alandı. Şimdi toplumun önünde şeffaf bir şekilde tartışılan, toplumun değer ve beklentileriyle ilişkili bir şekilde şekillenen bir alandır. Bu anlamda AK Parti döneminde dış politikanın daha bir demokratik hale geldiğini ifade edebiliriz\" dedi.

\'GERÇEKLİĞİMİZLE ALGI ARASINDA ÖNEMLİ MESAFE VAR\'

Türkiye\'nin uluslararası kamuoyunda hak etmediği algıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren AK Parti\'li Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Uluslararası medya ve çeşitli çevrelerin etkisiyle Türkiye, hak etmediği bir algıyla karşı karşıyadır dış dünyada. Gerçekliğimiz ile algı arasında önemli bir mesafe var. Bunu kapatmak birinci öncelikli hedeflerimizden biridir. Ekonomi bizim için çok önemli. Dış ekonomik ilişkiler de çok önemli. Dolayısıyla dış ilişkiler ve politikada ekonomik anlamda Türkiye\'nin daha faydalı sonuçlar elde etmesi ikinci temel önceliğimiz. Ticaretten turizme, sermaye hareketlerinden başka alanlara kadar bu ilgi alanımız içerisinde yer alıyor. Üçüncü husus terör. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tüm terör örgütleri aynı zamanda uluslararası güç odaklarından destek bulan yapılardır. Uluslararası ilişkilerde terörle mücadelemiz bizim için çok önemlidir. FETÖ, PKK, gerek DEAŞ diğer terör örgütleri hepsine baktığımızda aslında uluslararası bağlantılar içerisinde Türkiye\'nin karşısına çıkarılmış yapılanmalardır. Uluslararası ilişkilerde de terörle mücadele önemli bir başlık.\"

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