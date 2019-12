-AK PARTİLİ YILMAZ: PARA YARDIM AMAÇLI VERİLDİ ORDU (A.A) - 16.04.2011 - AK Parti Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, ''CHP tarafından gündeme getirilen yolsuzluk iddialarına ilişkin görüntülerde yer alan paranın 30 bin lira olduğunu ve bir müteahhit tarafından, arazilerinden yol geçirilecek köylülere dağıtılmak üzere yardım amaçlı verildiğini, paranın tutanak karşılığında muhtara teslim edildiğini'' bildirdi Yılmaz; CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ordu'nun Aybastı ilçesinde yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddiasını yanıtlamak üzere, Aybastı Belediyesinin önünde Belediye Başkanı İzzet Gündoğan ile birlikte basına açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını, konunun Aybastı ilçesince 6 aydır bilindiğini belirten Yılmaz, CHP'nin ''çamur at izi kalır'' mantığıyla hareket ettiğini söyledi. Yılmaz, ''Abdestimden şüphem olmadığı için namazımdan da şüphem olmadı. 4 yılın hesabını saat saat, gün gün verebilecek güçteyim'' dedi. Yılmaz, kameranın gizli kamera olmadığını, belediye başkanlığı makamında ve diğer odalarda şeffaflığın bir göstergesi olarak bulunduğunu belirterek, ''Bu kayıtlar bütün millete açıktır. Bizim için başarısız, beceriksiz diye söyleyebilirler ama kimse rüşvet yedi diyemez'' şeklinde konuştu. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve Aybastı Belediyesi başkanlık makamında çekildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: ''Sözü edilen 'işadamı parayı getirdi' ifadesi yanlıştır. Ben Hakan diye yanımda bulunan arkadaşı, Gölköy ilçesinde yaptığı iş ile ilgili olarak tanıyorum. 22 Temmuz genel seçimlerinde 'Ya bu yol beni alır, ya da ben bu yolu alırım' demiştim (Fatsa-Kabataş, Çatalpınar Aybastı yolu). Bu yol geçit vermeyen bir yoldur. Rahmetli Menderes zamanında temeli atılmıştır. Özal zamanında üzerine bir asfalt atılmıştır. Bu yol her yıl onlarca can almaktadır. Biz iktidara geldiğimiz süre içinde bu yolda önemli çalışmalar yaptık. Ama biliyorsunuz bölgemiz orman bölgesi ve bu yol güzergahında da Sayacatürk köyü var. Burada orman arazileri bulunmaktadır. Bu araziler yıllar içinde köy halkının zilliyetine geçmiş, fındık bahçesi olmuş, insanlar gözlerimizin içine bakarak, 'bizlerden fındık bahçemizi alacak mısınız' diye sordular. 'Annemizin, babamızın yetiştirdiği bahçeleri para vermeden başkalarına mı verecesiniz? dediler. Köy halkına, hukuken ödeme yapmamızın mümkün olmadığını söyledim. Daha önceden tanıştığım müteahhit Hakan Bey'e durumu anlattım. O da 'çok fazla olmamakla birlikte elimden gelen yardımı yaparım' dedi. Arkadaş üzerine düşeni yaptı. O gün ne bulduysa, Allah'tan ellerinde de belgeleri var. O görüntülerde bahsedilen paranın toplamı 30 bin lira kadardır. Ben Perşembe yaylasındayken beni aradı. Zamanın kısıtlı olduğunu söyledi. Ben de 'o zaman emaneti belediye başkanımıza bırak' dedim. Daha sonra belediye başkanım aradı. Hakan Bey'in yanında olduğunu söyledi. Ben de kendilerinin yanına gittim. Hakan Bey'le ile başkanımız İzzet Bey oturuyordu. Orada yaklaşık 40-45 dakika sohbet ettik. O görüntülerin tamamı bu kadardır. Paketi aldım içine baktım. 10'luk banknotlar halinde olduğu için biraz kabarık görünüyordu. Bir kaç tanesini çıkardım baktım. Sonra yerine koydum. Daha sonra parayı Sayacatürk Köyü'ne götürerek köy muhtarına, köylülere dağıtılması için teslim ettik. Teslim tutanağını da muhtardan belediye başkanımız almıştı.'' Hesabını veremeyecekleri hiçbir şeyin olmadığını kaydeden Yılmaz, herkes tarafından bilinen bir olayı, yolsuzluk yapılmış gibi açıklama yapanlarla, yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını ifade etti. Milletvekili Yılmaz'ın açıklamasının ardından Sayacatürk Köyü'nden geldiğini belirten bazı kişiler, arazilerine karşılık para aldıklarını söylediler.