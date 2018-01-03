T24 LogoT24 Logo
Politika

Ak Partili Sorgun: Akşener'in Konya'da kamp iddiaları yalan ve iftiradır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Konya'da silahlı eğitim verilen kamplar var iddiasının yalan ve iftira olduğunu söyledi

03 Ocak 2018 18:19

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in, Konya\'da silahlı eğitim verilen kamplar var iddiasının yalan ve iftira olduğunu söyledi.
Ahmet Sorgun yaptığı yazılı açıklamada, \"Bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış bir şahsın bu derece sorumsuzca açıklama yapmasının kabul edilebilir bir durum değil. İddia sahibi iddiasını ispat etmediği sürece müfteridir, iftiracıdır.  Huzur şehri Konya üzerinden böyle bir iddianın gündeme getirilmesi ile amaçlanan nedir? Ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine dokunarak, kaos ve kargaşa mı çıkarılmak istenmektedir? Milletin teveccühüyle 16 yıldır iktidarda olan AK Parti’yi seçimlerde alt edemeyenler, ülkemizin huzurunu bozmak pahasına böyle dengesiz açıklamalar yapıp, gerçek dışı iddiaları ortaya atıyorlar. Bunlar siyasi olarak milletimize söyleyecek sözü olmayanların, kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıdır. Halkımız olup biteni görmektedir. Milletimize hizmet adına ortaya bir şey koyamayan Meral Akşener, ülkemizin huzur ve sükûnetini politika malzemesi yaparak gündeme gelme çabasındadır. Akşener bu tür mesnetsiz iddialarından vazgeçip derhâl Konya’dan, Tokat’tan ve tüm Türkiye’den özür dilemelidir.” 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet SorgunGenel Başkanı Meral Akşener KonyaAhmet SorgunKonyaAK PartiyiBunlarHalkımızMilletimizeMeral AkşenerAkşenerKonyadanTokattanTürkiyeden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24