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Politika

AK Parti'li Miroğlu: Suriye'de olanların, Kürt halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Suriye'de olanların, Kürt halkının çıkarlarıyla hiçbir a

11 Mart 2018 18:28

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin \"Suriye\'de olanların, Kürt halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yoktur. Bir halkın ve bir örgütün çıkarlarını, aynı kefede görmemek gerekir\" dedi.
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, Nusaybin\'de, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, ilçe yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara hitap eden Miroğlu, TOKİ tarafından ilçenin 4 mahallesinde konut yapımına hızla devam edildiğini belirterek, \"Geçen hafta 350- 400 konutluk yeni ihale tamamlandı. Nusaybin halkı ile aramızda olan duvar yıkıldı. Talepler dile getirirken, taleplerin sebeplerini bilmek gerekir. Yaşadığımız bela ortadaydı. Nusaybin halkıyla geç buluştuk, aramızda bir duvar vardı. Çok şükür, o duvar yıkıldı. Nusaybin halkının ortaya koyduğu iradeye saygı gösteriyoruz. Halkımız bir macera peşine düşmedi. Geleceği hep beraber bu topraklarda inşa edeceğiz. Tek silahımız var, o da barış ve demokrasidir\" diye konuştu. 
\'GEÇMİŞTEKİ FİLMİ BİR DAHA SEYRETMEK İSTEMİYORUZ\'
​Afrin\'de PKK/YPG varlığına yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili de açıklamalarda bulunan AK Parti\'li Miroğlu, şöyle konuştu:
\"Suriye\'de olanların, Kürt halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yoktur. Bir halkın ve bir örgütün çıkarlarını, aynı kefede görmemek gerekir. Geçmişte yaşadığımız filmi bir daha seyretmek istemiyoruz. İstanbul’da yaşayan bir Kürt ile Nusaybin’de yaşayan bir Kürt arasında hiçbir fark olmadığını görmemiz gerekir. Türkiye’yi bir olarak görmemiz gerekir. Irak’ta ve Suriye’de yaşananları iyi görmek gerekir. Büyük iddialarla yola çıkan örgütlerin ABD lejyonerleri hale geldiğini görmek lazım. Maalesef sonuç budur. Samimiyetle oturup, Nusaybin’i önümüzdeki on yıllara nasıl taşıyacağımızı konuşmamız lazımdır\" diye konuştu.

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