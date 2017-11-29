Ak Partili Miroğlu: Cumhurbaşkanımızın Mardin'de görev yapan özel bir temsilcisi yoktur

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan\'ın dün grup toplantısında yaptığı uyarıdan sonra açıklama yaparak, \"Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadan da cesaret alarak söylemek isterim ki seçilmiş vekiller ve teşkilat yöneticileri dışında, AK Parti Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın Mardin\'de görev yapan özel bir temsilcisi yoktur\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dün Ak Parti grubunda, kendisinin adını kullanılması konusunda yaptığı uyarılardan sonra Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Miroğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın, siyaset kurumu olarak parti mensuplarının duvara asıp zaman zaman okuması gerekecek kadar önemli bir konuşma olduğunu belirterek, \"Cumhurbaşkanımız, onun adına hareket edenleri, riyakar olarak tanımladı ve hem bürokrasiyi, hem siyaset alanıyla ilgili olan herkesi bu konuda uyardı\"dedi.

\'BAZEN HERKES CUMHURBAŞKANINI TEMSİL EDİYOR\' DEDİĞİM OLDU

Partilerinin yeni bir anlayış ve yeni bir dinamizmle 2019 seçimlerine hazırlandığı süreçte, Mardin\'de de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakan, parti genel merkezi dahil, sözde \'üstten aldıkları görevle\' hareket ettiklerini söyleyen bazı sahtekarlara rastlandığını belirten Ak Parti Mardin Milletvekili Miroğlu açıklamasında şöyle dedi:

\"İş o derece ileri boyutlara varmıştır ki, parti üyesi bile olmayanların, partimizin il ve ilçe başkanlıklarına aday göstermekte olduklarını, Cumhurbaşkanımızın yetki verdiği kişiler gibi davrandıklarını görmekteyiz. Partimizin periferisinde bulunan çok kıymetli kurumlara, sivil toplum örgütlerine, bu kişilerin, bu kıymetli kurumların örgüt içi çalışmaları dahil hemen bütün çalışmalarına müdahale ettikleri gerçeği ayyuka çıkmış durumdadır. Bunu yaparken, Cumhurbaşkanı adına hareket ettiklerini riyakarca söyleyebilmekte, böylece kendilerini dokunulmaz ve eleştirilemez kişiler olarak takdim edebilmektedirler. Öyle şeyler duymaktayım ki, kendi kendime, ‘Bir milletvekili olarak, Genel Başkanımızı ve Cumhurbaşkanımızı galiba ben hariç, şu Mardin’de işine vazife olmayan herkes temsil ediyor’ dediğim zamanlar olmuştur. Yine kayyum idaresinde, efsane bir inanç maalesef yaygın hale getirilmiştir, \'Genel merkez, teşkilatların kayyumlardan uzak durmalarını istiyor\' Hayır, bu da doğru değil, kayyumları bizim iktidarımız atadı. Çalışmalarının hesabını, doğru da yapsalar, yanlış da yapsalar, yarınlarda hesabı halka verecek olan biziz, yani Ak Parti’dir. Kayyum idaresiyle, parti teşkilatlarımız arasına kalın ve yüksek duvarların örülmesi, siyaset kurumuna, sivil topluma ve halka hiç bir fayda sağlamaz. Kayyum idaresinde görev alan hiç kimsenin, çok özel verilmiş bir yetkisi söz konusu değildir. Değerli Mardinli hemşerilerime, Cumhurbaşkanımızın bugün grupta yaptığı konuşmadan da cesaret alarak söylemek isterim ki, seçilmiş vekiller ve teşkilat yöneticileri dışında, Ak Parti Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın Mardin’de görev yapan ‘özel’ bir temsilcisi yoktur. Sahtekarların yaydığı haberlere, bürokrasiyi zapturapt altına almak için, kamuoyunda yaygınlaştırılan kulaktan dolma haberlere ve söylemlere itibar edilmemesini, değerli hemşerilerimden bilhassa rica ediyorum.\"

