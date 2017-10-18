Ak Parti'li Metiner: Liderimiz politikaları ortaya koymuştur, eski ünvanına dayanarak kimsenin modeller sunmaya hakkı yoktur

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - AK Parti\'li Mehmet Metiner, eski başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun Kerkük konusunda sosyal medya hesabından öneri vermesini \"Partimizin, hükümetin politikalarını liderimiz ortaya koymuştur. Hiç bir AK Parti\'li milletvekilinin bunun dışında seçenekler, modeller sunmaya hakkı yoktur. Bunu hiç kimse yapamaz. Eski ünvanına dayanarak kimsenin yapması doğru değildir\" değerlendirmesinde bulundu.

\"KEMAL KILIÇDAROĞLU BİR KEZ OLSUN CHİ GUEVARA GİBİ DİK DUR\"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile yaşanan vize krizinde CHP\'nin hükumeti suçladığını savunan Mehmet Metiner, şöyle konuştu: \"ABD\'de benim Halk Bank Genel Müdür Yardımcım tutuklaacak, ben burada FETÖ ile iltisatlı müptezel herifi gözaaltına alınca ABD kıyamet koparacak. Pensilvanya\'daki İblis\'e sahiplik yapacak, silah yardımı yapacak ama FETÖ iltisatlı birini tutukladık diye ABD ile ilişkileri bozan ülke diye suçlanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu\'na sesleniyorum; bir kez olsun dik dur Che Guevara gibi dik dur. Deniz Gezmiş edebiyatı yapıyorsun, bir kez dik dur ve ABD eleştirisi yap. Emperyalizm eleştirisi vap. Varsa yoksa Erdoğan. Hükumetimiz ne yaparsa yanlış; ABD, Almanya ne yaparsa doğru. İnsan bu kadar mı kendi ülkesine, seçilmiş cumhurbaşkanına düşman olur. Onun için bölgemizle birlikte Türkiye\'nin içine çekilmeye çalışılan oyunların farkındayız.\"

Mehmet Metiner, eski başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun Kerkük konusuna ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı öneriler konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: \"Ahmet Davutoğlu eski genel başkanımız ve başbakanımızdır ama an itibariyle partimizin milletvekilidir. Partimizin, hükumetin politikalarını liderimiz ortaya koymuştur. Hiçbir AK Parti\'li milletvekili bunun dışında seçenekler, modeller sunmaya hakkı yoktur. Bunu hiç kimse yapamaz. Eski unvanına dayanarak kimsenin yapması doğru değildir. Sayın Davutoğlu, kişisel fikirlerini söyleme hakkına sahiptir ama cumhurbaşkanının hükumet, parti adına ortaya koymuş olduğu politikaların dışında hiçbir AK Parti\'li milletvekilinin başka birşey söylemeye hakkı yoktur. \"