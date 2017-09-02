Ak Partili Metiner: Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nunki aynı değil

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum İlçesi’nde, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı’nda Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği gerçekleştirıldi. AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Metiner de bayramlaşmaya katıldı. Metiner, partililerin bayramını kutladıktan sonra yaptığı açıklamada, Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin aynı olmadığını söyledi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Cevat Şakir Caddesi’ndeki ilçe binasında Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Bayramlaşma etkinliğine AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Metiner, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, parti ilçe yönetimi ve partililer katıldı.

\"DÜNYA SAVAŞLARA GÖZ YUMUYOR\"

Vekil Özyer bayramlaşma etkinliğinde yaptığı açıklamada, milli ve dini bayramların toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu belirterek, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugün de terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Allah\'a şükür ki milletimiz güçlü, devletimiz güçlü, hükümetimiz güçlü. Gönlümüz ister ki bütün dünyada barış olsun, İslam dünyasında huzur olsun. Ama üzülerek izliyoruz ki gerçekten coğrafyamız çok büyük acılar içerisinde. Myanmar\'da bile, Budist bir ülkede bile bugün katliam yapılabiliyor. Bir gerçek var ki İslam dünyası bu acılardan kurtulmak istiyorsa yapacağı iş akıl ve ilimle buluşmasıdır. Başka seçeneğimiz yok; çok çalışacağız akıl, ilim ve bilim ile buluşacağız” dedi. Türkiye’nin önemli başarılara imza attığını vurgulayan Özyer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olursa Ortadoğu\'ya ve İslam Dünyası\'na huzur, istikrar ve güven geleceğini söyledi. Özyer ayrıca, dünyanın savaşlara seyirci kaldığını ve milyonlarca insanın ölmesine göz yumulduğunu söyledi.

\"ATATÜRK’ÜN CHP’SİYLE KILIÇDAROĞLU’NUN CHP’Sİ AYNI DEĞİL\"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, Bodrum\'daki bayramlaşma etkinliğine katılan isimler arasındaydı. Metiner, “Biz mazlum dünyanın hür sesiyiz, gür sesiyiz. Bu sesi yok etmeye çalışıyorlar. Mesele AK Parti meselesi değil. Bugün varız, yarın yokuz. Sandıkta seçilmediğimiz gün muhalefet kalırız. Ama Türkiye hep kalmalı. Görüyorsunuz bütün hainler bir safta. PKK, FETÖ ve CHP. O yüzden hep şu ayrımı yapıyoruz; Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’si aynı değil. Öcalan’ın posteri ile, terörist başının posteri ile Atatürk’ün posterini yan yana asan Kılıçdaroğu’nun CHP’si ve Atatürk’ün CHP’si aynı değil. CHP’li vatandaşlarımız da CHP’nin nereye götürüldüğünü artık görsünler. AK Parti onların da partisi. Safımızda herkese yer var. Devletimizin ve milletimizin değerleriyle çelişmeyen, bu ülkeye ihanet içinde olmayan herkese AK Parti’nin saflarında yer var” dedi.

AYRIŞTIRAN BİZ DEĞİL, ONLAR

Metiner, ayrıştıran bir siyasetin mensupları olmadıklarını belirterek, \"Bu ülkede ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ diye bir söz vardır ya, kendileri kutuplaştırıyor, çatıştırıyor, ayrıştırıyorlar. Hatta sizi düşman ilan ederler, imha edilmesi gereken düşman gibi bakarlar. Şu Bodrum\'un sokaklarında dolaştığımızda bile tuhaf tuhaf dönüp bakarlar. Sanki bu sokaklarda, caddelerde bir tek onların dolaşma özgürlüğü vardır. Ama sonra da size dönüp derler ki siz ayrı oturuyorsunuz, siz bizi öteki görüyorsunuz. Peki biz öteki gibi görüp de ne yaptık? Şimdiye kadar 16 yıldır iktidardayız, ne yaptık? Dün akşam çoluk çocuğumuzla birlikte yemek yiyoruz. Yan masadakiler tanıyınca tuhaf tuhaf böyle. Hiçbir zaman kimseye tuhaf tuhaf bakmadık ya. Yani çarşafınızla da dolaşsanız, başörtünüzle dolaşsanız yani tuhaf tuhaf bakıyorlar. Kim ayrıştırıyor kim ötekileştiriyor Allah aşkına. Bizim için başı açıkla, başı kapalı arasında hiçbir fark yoktur. AK Parti olarak biz böyle inanırız, kim ki başörtülülere karşı ayrıcalık tanırsa karşısında bizi bulur. Partimizin içinde de çok sayıda içki içen vardır. Çok meraklılar ya. Yasaklasak kendi mensuplarımıza yasaklarız. AK Parti\'nin içinde başı açık var, içki içen var, namaz kılmayan var, biz bir kitle partisiyiz. Ama liderimizin de dediği gibi; biz muhafazakar demokrat bir partiyiz” dedi.

“BİR ATATÜRK GİDER BİN ATATÜRK GELİR\"

Konuşmasında CHP\'ye yönelik eleştirilerde bulunan Metiner, “CHP’nin İstanbul Milletvekili bir tweet atmış. Adı lazım değil, gerçekten müptezel bir herif. Ama milletvekili makamına duyduğumuz saygıdan dolayı gene kendisini muhatap alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz. Atatürk olmasaydı diye başlayan bir cümle kuruyor. ‘Anneniz belli olurdu ama babanız belli olmazdı’. Bu nasıl bir saygısızlık. Böyle şeyler yazılır mı? Böyle şeyler konuşulur mu? Sen annemizin namusuna, iffetine nasıl laf edersin ya. Bu millet hiçbir zaman esaret altına girmemiş ki. Ama adamın mantığı şu yani, Atatürk olmasaydı, yani CHP olmasaydı, siz esir olurdunuz, köle olurdunuz. Bu millet bünyesinden öyle Atatürkler çıkartır ki, öyle Erdoğanlar çıkartır ki bir Atatürk gider bin Atatürk gelir. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir. Atatürk olmasaydı CHP olmasaydı diye millete diyet çıkartılır mı?” dedi.



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