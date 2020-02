AK Partili Kurtulmuş: Dünya yeni bir dengesizliğin öncesinde (2)

\'BÖLGE İNSANI YA DİNİ YA DA ETNİK TEMELDE AYRIŞTIRILMAK İSTENİYOR\'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Nevşehir Belediye Başkanı Alilla Seçen\'i makamında ziyaret ettikten sonra, Topuzlu Han\'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı\'na katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, \'\'Siyaseti, sadece Ankara’da belli çevrelerin yaptığı bir iş olmaktan öte görüyoruz. Siyaset, bizatihi milletin içinden çıkan, milletin taleplerine karşılık verebilen, milletle beraber yapılan bir iş olarak görüyoruz\" dedi.

Türkiye’nin temel bazı meselelerinin olduğunu gördüklerini söyleyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

\"Bunların başında milli güvenlik meselesidir. Hemen sınırlarımızın ötesinde Suriye ve Irak’ta meydana gelen olaylar, uzunca bir süredir Türkiye’yi rahatsız ediyor. Buna karşılık, Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Suriye’de bulunan terör gruplarının saldırıları, büyük oranda önlediğimiz, büyük şehirlerimizde bombalı eylemlerin yapılması, sınırlarımda füzeli saldırılar, bütün bunları önemli ölçüde önledik. Bölgemizdeki ülkelerin daha fazla parçalanması, daha fazla bölünmesi anlamına gelen bu vekalet savaşlarının bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Bu bölgenin insanları, ya etnik temelde ya da dini temelde ayrıştırılmak isteniyor. Türkiye olarak bizim pozisyonumuz, bu bölgedeki insanların birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini sağlamaktır. Bizim kitabımızda insanları mezhep ve meşrebine göre ayrıştırmak yazmaz:\'\'

\'BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞIYIZ\'

Konuşmasında, \'\'Bölge halkının bölünmesine, parçalanmasına gönlümüz razı olmadığı gibi, her bir bölünmenin bölge insanlarına zarar vereceğini çok iyi biliriz\'\' diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

\'\'Nereden biliriz? Biz, Osmanlı torunuyuz. Balkanların 20 yılda nasıl parçalanıp ayrıştırıldığını iyi biliriz. Bizim derdimiz, sadece Türkiye’deki insanlar değil, bütün bölge halkının birliği ve dirliğidir. Bunu sağlayacak milli iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Onun için, bölge halkının düşmanı olan bütün terör örgütlerine karşı biz de onları durduracak kararlılıkla hareket ediyoruz. Ayrıca biliyoruz ki, bu terör örgütleri sadece kendilerinden ibaret değil. Arkasında nice devletlerin askeri gücü var mı? Var. Bu adamlar bu silahları nereden buluyor? Çarşıda, pazarda satılmıyor bu silahlar. Lojistik destekleri nereden alıyorlar? Bunların hepsini gayet iyi biliyoruz. Onun için Türkiye olarak teröre karşı duruyoruz, aynı zamanda da bölge halkının birliği dirliği için sergilediğimiz duruşumuzu koruyoruz. Onun için bütün bu tehlikeleri bertaraf edecek bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, ve ardından Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçilmesinin hemen ardından birileri düğmeye bastılar. Türkiye’de hiçbir gereği yokken, dolar bir anda 7 TL’ye kadar çıktı. Piyasaları allak bullak ederek, Türkiye’yi durdurmak istediler. Milletimizin dirayetli duruşuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetin kararlı duruşuyla o saldırıyı bir şekilde bertaraf ettik. Azgın dalgalar geçti, şimdi dolar 5 TL’nin altına indi. Türkiye inşallah üretim gücünü kaybetmeyecek, tezgahlar dağılmayacak ve yoluna daha güçlü olarak devam edecek.\'\'

Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantının ardından, Nevşehir Belediye tarafından oluşturulan Millet Kıraathanesi\'nin açılışını da yaptı.