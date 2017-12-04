AK Partili Külünk: FETÖ, Haşhaşi bir örgüttür

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Haşhaşi bir örgüt olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Külünk, Mersin\'de, Anamur Ziraat Odası\'nın düzenlediği 15 Temmuz İhaneti Konferansı\'na konuşmacı olarak katıldı. Külünk, FETÖ\'nün 2020 yılında ülkeyi anahtar teslim almak istediğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin üst yönetiminin de bu örgütün tetikçisi olduğunu iddia etti. Külünk, FETÖ\'nün paraya ve güce tapan bir örgüt olduğunu vurgulayarak, \"Bu milletin kanını akıttılar. 250 şehidimiz var. Bu milletin sırrını uluslararası istihbarat örgütlerine verdiler. Ermeni diasporası ile birlikte hareket ettiler. PKK ile iç içeler. Onun için şehitlerimiz geliyor. Bu hesaplaşma bin yıl devam edecek\" dedi. FETÖ\'nün Haşhaşi bir örgüt olduğunu ifade eden Külünk, şunları söyledi:

\"Bu örgüte giriş vardır, çıkış yoktur. Deniz Baykal, bu ihanete itiraz ettiği için tasfiye edildi. Devlet Bahçeli de bu ihanet şebekesine \'hayır\' dediği için 2011 yılında büyük bir operasyon yedi.\"



FOTOĞRAFLI