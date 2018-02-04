AK Partili Konuk: Sınır ötesi operasyona rağmen ekonomimiz gayet iyi gidiyor

KARAMAN, (DHA) - AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na rağmen ülke ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, \"Dolar çakıldı kaldı. Bu süreçte hiçbir şey aksamıyor; bilakis artırıyoruz, yatırımlar artıyor, üretim artıyor\" dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili Konuk, partisinin il yöneticileriyle birlikte Alaçatı, Akçaşehir, Burunoba, Çoğlu, Kameni, Dinek ve Madenşehri köylerini ziyaret edip, köylülerin sorunlarını dinledi. Konuk, köy halkına \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili bilgiler verdi. Hükümet olarak sürecin doğru yönetildiğini belirten Konuk, şunları söyledi:

\'\'Amerika’ya, Rusya’ya, Çin\'e, başka birçok ülkeye rağmen çok şükür; oraya girebildik. Oraya girmek, çok kolay değildi. Orada, çok farklı hesaplar var ve biz, bütün bunlara rağmen iyi de gidiyoruz. İnşallah, o hattı sağlama aldığımız zaman ülkemiz çok daha güvende olacak. Biliyorsunuz bir mücadele veriyoruz, askerimiz sınır ötesi operasyon yapıyor ve buna rağmen ekonomimiz de gayet iyi gidiyor. Dolar çakıldı kaldı. Bunun başka dönemlerde olduğunu düşünün. Bir ihtilal kalkışması oluyor, arkasından belki ölçeği dar ama bir harekata giriyorsunuz, ekonomi maşallah hiç bunlar olmamış gibi seyrinde dört dörtlük devam ediyor, ülkenin bütün yatırımları devam ediyor. Yatırımlar yapıyoruz, yollar yapılıyor, kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında büyük atılımlar yapıyoruz. Dünya ile olan entegrasyonumuzda, teknik altyapıda, ulaştırmada, bilişimde bütün çalışmalar, yatırımlar dört dörtlük devam ediyor. Bu süreçte hiçbir şey aksamıyor; bilakis artırıyoruz, yatırımlar artıyor, üretim artıyor.\'\'

Türkiye\'deki rejimin cumhuriyet rejimi olduğunu vurgulayan Konuk, \'\'Rejim, cumhuriyet rejimi. Biz hükümet etme sistemini değiştirdik. Bürokrasinin hakim olduğu sistemi değiştirdik\'\' dedi.

\'KARAMAN, ALTYAPI YATIRIMLARIYLA GELECEĞE KOŞUYOR\'

Karaman\'ın \'marka kent\' olma yolunda adım attığını belirten AK Parti\'li Konuk, \'\'Havaalanı, lojistik merkezi, serbest bölge, hızlı tren gibi yatırımlar ile Karaman’ın dünya pazarlarına daha kolay, daha ekonomik ve daha hızlı erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Karaman’ı büyüterek, ülkemizin büyümesine katkı vermesini sağlayacağız. Karaman, altyapı yatırımlarıyla ve bu projelerle geleceğe koşuyor\'\' diye konuştu.

AK Parti Karaman Milletvekili Konuk, Anadolu\'nun küçük kentlerinden Karaman\'dan 142 ülkeye ihracat yapıldığını da vurguladı.



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