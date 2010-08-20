-AK PARTİ'Lİ KILIÇ'TAN MUHALAFETE ÇAĞRI SAMSUN (A.A) - 20.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Başta sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Türkiye'deki bütün muhalefet liderlerini ve muhalefet sözcülerini Türkiye'nin dış politikadaki menfaatlerini iç politikadaki referandum yarışıyla karıştırmamaya davet ediyorum'' dedi. Kılıç, referandum çalışmalarını sürdürdüğü Samsun'da İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtarak referandumda destek istedi. Bu sırada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ''ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi, askerlerin Türkiye üzerinden çekilip çekilmeyeceği'' yönünde yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine şunları söyledi: ''Türkiye ve ABD stratejik iki ortaktır. Türkiye'nin ABD ile olan ilişkileri AK Parti Hükümetinde başlamış olan ilişkiler değildir. Türkiye'nin ABD ile olan ilişkileri 2. Dünya Savaşı sonrasında yoğunlaşarak artmış NATO çerçevesinde kuvvetlenmiş ve şekillenmiş, yarım yüzyıldır çok boyutlu stratejik ortaklık tesis edilmiştir. Dolayısıyla AK Parti öncesi dönemde de AK Parti iktidarı döneminde de AK Parti sonrası dönemde de Türkiye'nin dış politikasında Türk-Amerikan ilişkileri stratejik ortaklık biçiminde cereyan etmeye, yaşamaya devam edecektir. Sayın Bahçeli'nin ya da diğer muhalefet liderlerinin özellikle referandumdaki evet-hayır oylaması ile ilişkilendirmek üzere Türkiye ile Amerika arasında yeni bir takım pazarlıklar varmış gibi bir hava yaratmaya çalışmalarını doğrusu yadırgıyorum.'' Türk-Amerikan ilişkilerinin gündelik gelişmelerden etkilenmediğini, siyasal tartışmaların etkisi ile şekillenmediğini ifade eden Kılıç, ''Söz konusu Türkiye olduğunda, Türk milleti olduğunda,ülkemizin ve milletimizin yüksek menfaatleri olduğunda özellikle muhalefet liderlerinin çok daha bilinçli çok daha sorumlu açıklamalar yapması siyaset anlayışlarını, sorumluluk çizgisi içinde şekillendirmeleri kaçınılmazdır'' dedi. Suat Kılıç, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un emekli olmadan önce heronlarla ilgili konuya açıklık getirip getirmemesi konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine, Silahlı Kuvvetlerin talebi üzerine hükümet olarak ordunun ihtiyacı kadar heron alımı yaptıklarını söyledi. Heronlar sayesinde teröristlerin geçiş güzergahları üzerinde her türlü görüntülü tespit yapıldığını, istihbarat raporlarının soruşturulduğunu ve bu raporların heronlar kanalıyla anında canlı olarak Silahlı Kuvvetlere intikal ettirildiğini hatırlatan Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Yaklaşık 3 haftadan bu yana heronlar tarafından tespit edilen görüntü ve istihbaratın terörle mücadelede yeterince kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir takım tereddütler vardır. Sorular sorulmaktadır. Hantepe, Aktütün, Gediklitepe gibi karakollara yapılan saldırılar sırasında heronların canlı olarak karargahlara ulaştırdığı görüntülerden yeterince istifade edilip edilmediği konusunda bir takım kaygılar bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimizin bu kaygıları giderecek şekilde çok şeffaf, net, kesin, kararlı ve yüzde yüz doğru bilgiyle halkımızı bilgilendirmesi bir zaruret olarak önümüzde durmaktadır.'' AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Türkiye demokratikleştikçe bu tür bilgi açıklarının kapatılmasının daha kolay hale geleceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Çünkü demokrasi bir şeffaflık rejimidir. Yeni anayasa Türkiye'ye daha fazla demokrasi, özgür bir hukuk anlayışı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü vaat etmektedir. Başta heronlar olmak üzere benzer bütün cevap bekleyen sorular, yeni anayasa sürecinden itibaren çok daha hızlı cevaplandırılacaktır. Elbette bir milletvekili olarak benim de beklentim şudur; sayın Başbuğ, görev süresi dolmadan önce kendi dönemine yönelik gündeme getirilen bu iddialara ilişkin cevaplarını kamuoyu ile paylaşmalı ve ondan sonra silahlı kuvvetlerden ayrılmalıdır.''