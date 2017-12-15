Ak Partili Karacan: Ekonomi üzerinden bir algı yürütmeye başladılar

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye\'ye yönelik ekonomik bir algı yürütülmeye başlandığını söyledi.

Mersin\'de Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Karacan, partililere seslendi. Bazı kesimlerin Türkiye\'yi engellemeye çalıştığını ifade eden Karacan, \"MİT TIR\'larıyla başladılar. Gezi eylemleriyle devam ettirdiler, daha sonraki süreçte 15 Temmuz\'u gördük. Şimdi de ekonomi üzerinden bir algı yürütmeye başladılar. Buna Türk halkı inanmıyor. Tüm dünya da inanmıyor sadece inanan belli bir kesim var. İnandırmaya uğraşıyorlar\" dedi. Karacan, Mersin\'in kalkınması halinde Türkiye\'nin de kalkınacağını anlatırken şöyle devam etti:

\"Mersin\'in ne kadar gelişmesini sağlayabilirsek, Türkiye\'nin de o kadar gelişmesini sağlarız. O yüzden ben teşkilat mensuplarının hepsine teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hep birlikte 2019\'a giden yolda bu memlekete borçlarını ödemek için, gelecek kuşaklara layık olduğu bir şekilde ülkeyi teslim etmek için hepimizin en iyi şekilde layıkıyla üzerine düşeni yapacağına ben inanıyorum.\"

Gençliğe verdikleri önemden bahseden Karacan, \"Burada yaşı büyük olanlar 70\'li 80\'li yılları, Türkiye\'nin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorlar. Ama maalesef yeni neslimiz bilmiyor. Yeni neslimize, kardeşlerimize Türkiye\'nin 2023, 2053, 2071 vizyonunun anlatılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız gençliğimize güveniyor. Türkiye güçlenip büyüdükçe ve hak ettiği yere gelmeye başladığı müddetçe herkes bir tarafından çekiyor\" diye konuştu.

Ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşan Karacan, istek ve talepleri dinleyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ileteceğini kaydetti.



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