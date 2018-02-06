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Politika

AK Parti'li Karaaslan'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' gazisi uzman çavuşa ziyaret

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bacağından yaralanan Uzman Çavuş Tayfun Bolat’ı, Tekkeköy ilçesin

06 Şubat 2018 19:03

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bacağından yaralanan Uzman Çavuş Tayfun Bolat’ı, Tekkeköy ilçesindeki evinde ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bacağından yaralanan ve tedavisinin ardından Tekkeköy\'ün Kibarlar Mahallesi’ndeki evine gelen Uzman Çavuş Bolat’ı ziyaret etti. Bolat\'a \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan AK Parti\'li Karaaslan, \"Dünya mazlumlarının umudu ülkemiz; nerede dara düşen, haksızlığa ve zulme uğrayan varsa orada bulunmuş, masum ve mazlumların güvenli sığınağı olmuştur. Kahraman Türk askerinin en önemli özelliklerinden biri, cephede asla geride durmaması ve mertçe mücadele etmesidir. Tayfun kardeşimiz de cesaretle terör örgütü mensubu hainlerle mücadele ederken, gazi olmuştur. Kendisine ve gazilik onurunu göğsünde bir şeref madalyası olarak taşıyan tüm gazilerimize millet olarak minnet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu kutlu mücadeleye topyekun katılan milletimiz de destan yazmaktadır\" diye konuştu.

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