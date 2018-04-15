T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Partili Karaaslan : Milli mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bulunan AK Parti Genell Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2019’da, 1919’da verilen Milli Mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız

15 Nisan 2018 23:44

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bulunan AK Parti Genell Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, \"2019’da, 1919’da verilen Milli Mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız. Yüz yıl önce ortaya koyduğumuz, bugün dahi dipdiri olan inancımız ve mücadele ruhumuzla ülkemizi 2019’a bugünkünden çok daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız” dedi.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Karaaslan, “Evladım anasız büyür ama vatansız asla, diyen Nene Hatun gibi, yüreği vatan sevdasıyla dopdolu, gözü kara Kara Fatma gibi bugün de cesareti ve vatan aşkıyla destan yazan kadınlarımız var. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen söz konusu vatanın bütünlüğü, milletin birliği olunca meydanları boş bırakmayan kadınlarımız var. Bunu 15 Temmuz gecesi de tüm dünyaya gösterdik. Aynaya baktığımızda gördüğümüz yalnızca kendi yüzümüz değil, Nene Hatun’un, Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın simasını görüyoruz. Onların kararlı ve iman dolu bakışlarını görüyoruz. Kadınlarımız her devirde, cepheler değişmiş olsa da, silahlar, teknolojiler farklılaşmış olsa da destan yazmıştır ve yazmaya devam etmektedir” diye konuştu.
2019\'un önemine değinen Çiğdem Karaaslan, \"1919’un başladığı bu şehirde, ilk adımın atıldığı, Milli Mücadele’mizin meşalesinin yakıldığı Samsun’da 2019 çok daha farklı bir anlama sahiptir. 2019’da, 1919’da verilen Milli Mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız. Yüz yıl önce ortaya koyduğumuz, bugün dahi dipdiri olan inancımız ve mücadele ruhumuzla ülkemizi 2019’a bugünkünden çok daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız” dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHASAMSUNAK Parti Genell Başkan YardımcısıKaraaslanMilli MücadeleYüzAK PartiKültürden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıSamsun MilletvekiliKaraaslan SamsunKadın KollarıOlağan KongresineBuradaNene HatunKara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24