AK Parti'li Kandemir: Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çeşitli tuzak ve oyunlarla milletin karşısına çıkan terör örgütlerinin milletin duruşuyla başarılı olmadığını belirterek, \"Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Ülkemiz kadim bir coğrafya, koca bir çınar\" dedi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bingöl\'de partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Karşıyaka Spor Salonu\'nda düzenlenen ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile parti yöneticileri ve belediye başkan adaylarının katıldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

\'ÜLKEMİZ KADİM BİR COĞRAFYA, KOCA BİR ÇINAR\'

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çeşitli oyun ve tuzaklarla Türkiye\'yi bölmeye çalışan terör örgütlerinin başarılı olamadığını söyledi. Kandemir, şöyle konuştu:

\"Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Ülkemiz kadim bir coğrafya, koca bir çınar. Bu çınarı devirmek için oyunlar, tuzaklar kurdular. Ellerine baltaları aldılar, önce Gezi\'yi kurdular, sonra 17-25 Aralık kumpasını kurdular. Yine başarılı olamadılar. Çukurlar kazıp, sözde özerklikler ilan ettiler, yine başaramadılar. 15 Temmuz\'da bütün güçleriyle geldiler. \'Kökünden bu koca çınarı sökebilir miyiz?\' dediler. Milletimiz izin vermedi. Dün hasım olanlar, bir baktık ki hısım olmuşlar. Tuzaklarla milletin karşısına çıktılar ancak başarılı olamadılar. Bu millet her defasında \'Biz varız, bayrağımızı indirmeyiz, memleketi böldürmeyiz\' diyerek tankın, topun önünde oldular. Bingöl\'de çok güçlü bir ses vereceğimize inanıyorum. Bu şehir, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, huzurun şehridir. Hep öyle oldu, öyle olmaya da devam edecek.\"

Kandemir, konuşmasının ardından partisinin Bingöl\'deki belediye başkan adaylarını tanıttı.



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