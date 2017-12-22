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Politika

AK Parti'li Filiz, Kılıçdaroğlu'nun kızının dairesine talip oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının İstanbul Ataşehir'deki dairesine talip olduğunu söyledi

22 Aralık 2017 19:03

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kızının İstanbul Ataşehir\'deki dairesine talip olduğunu söyledi. Filiz, \"Ben, buradan \'hodri meydan\' diyorum. Ben, o 100 bin doları o daire için veririm. O daireye talibim. Getirsin masaya, alalım\" dedi.
AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz, katıldığı bir televizyon programında CHP\'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Muhalefet anlayışının 50 yıldır değiştirilemediğini savunan Filiz, \"Yalan söyleyerek, çamur atarak, muhalefet yaptıklarına inanıyorlar. Muhalefet, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. İktidarı denetler. Demokrasinin işleyişidir; ama bu, CHP ile mümkün değildir\" diye konuştu. 
AK Parti\'li Filiz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun, kızının Ataşehir\'deki dairesiyle ilgili \"100 bin dolara satarız\" sözünü de hatırlattı. Daireye talip olduğunu kaydeden Filiz, \"Ben, buradan \'hodri meydan\' diyorum. Ben, o 100 bin doları o daire için veririm. O daireye talibim. Getirsin masaya, alalım\" dedi.

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