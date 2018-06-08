AK Parti'li Elitaş, 'whatsapp' mesajından FETÖ'cü yakalatmış

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 15 Temmuz 2017 tarihinde kendisine gelen whatsapp mesajı ile Kayseri’de FETÖ’nün Kayseri kasası denilen bir kişiyi yakalattıklarını söyledi. Elitaş, \"15 Temmuz’da bana gelen mesajı İçişleri Bakanımıza ilettim, o da hemen durumu Kayseri Valisi ve Emniyet Müdürü\'ne aktardı. 15 Temmuz’un yıl dönümünde Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 bin dolar para, 100 bin liraya yakın da çek, senet, nakit yani himmet toplayan o kişi yakalandı\" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri milletvekili adayı Mustafa Elitaş, katıldığı televizyon programında 15 Temmuz 2017 tarihinde whatsapp mesajı sayesinde yakalattığı bir FETÖ’cü ile ilgili şöyle konuştu:

\"15 Temmuz 2017 tarihinde bir arkadaşım bana whatsapp’tan bana mesaj atmış. Saat 1 civarında. Bunu İçişleri Bakanımıza gönderdim. 15 Temmuz 2017 tarihinde, tam 1 yıl sonra belki mesaj telefonumda vardır. Diyor ki bir kardeşimiz ‘FETÖ’nün kasası olduğunu bildiğimiz kişi şu anda Kayseri’de. Bir evi yakın ilçede bir evi de yakın mahallede. Burada olduğunu tahmin ediyoruz, bu kasasıdır’ diye. İsmini bilmiyorum, İçişleri Bakanımıza hemen mesaj attım. İçişleri Bakanımız, valimize, Emniyet Müdürümüze talimat veriyor ve 15 Temmuz günü yıldönümünde saat 16.00 gibi o kişiyi yakalıyorlar. Organize Sanayi Bölgesinde 27 bin dolar para, 100 bin liraya yakın da çek senet, nakit yani himmet toplamış Hala kripto FETÖ’cüler var” dedi.

\'SAYIN BAHÇELİ, NEDEN ÖYLE SÖYLEDİ SORACAĞIM\'

AK Parti\'li Elitaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kayseri’deki partisinin \'Bölge İstişare Toplantısındaki\' konuşmasında, \"İttifak hukukunu zedeleyen özellikle AKP Milletvekili adayları, kendisine dikkat edin, fitneye düşmeyin\" açıklaması ile ilgili olarak da, \"Bazı Bakan arkadaşlarla görüştüm, nedir diye. Ben MHP ile ilgili bir şey söylemiyorum. Oyunu MHP’ye verecek dediklerinde de vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum. İkilem arasında kalanlara da ya ampule ya da 3 hilale basın diyorum. Ya da ikisinin ortasına basın diyorum. Sonuçta aynı havuza gidiyor. Bizim uzlaşı çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Arayıp soracağım, nedir bu mesele diyeceğim. Genelleme yapmamıştır diye tahmin ediyorum. Belki son anda aklına gelmiş olabilir. Genel başkan yardımcıları grup başkan vekilleri ile konuşurum Kayseri ile ilgili bir konu olmadığını düşünüyorum\" diye konuştu.

\'AK PARTİ’NİN KABUL ETMEDİĞİNİ MHP KABUL EDERSE OLMAZ\"

Açıklamasında, \"Sayın Bahçeli’nin siyasi parti Genel Başkanı olduğunu düşünmemiz lazım. Bütün konularda mutabık kaldığımız söylenemez\" ifadelerini kullanan Elitaş, şöyle devam etti:

\"AK Parti’nin kabul etmediğini MHP kabul etmez, MHP’nin kabul etmediğini AK Parti kabul etmez. Çünkü biz uzlaştık, anlaştık. Benim kabul etmediğimi MHP kabul ederse olmaz, MHP’nin kabul etmediğini AK Parti kabul etmez. Bunun yanında MHP ayrı bir parti, biz ayrı partiyiz. Bizim ayrı, onların ayrı seçim beyannamesi var. Mesela ‘af’ diyor, biz gündemimizde böyle bir konu yok diyoruz. ‘3600 gösterge yaygınlaştırılsın diyor, asgari ücrete vergi olmasın’ diyor, ama en son çıkardığımız torba yasa ile asgari ücretin vergi dilimine ulaşmasına imkan vermedik. MHP’nin söylediklerinde iktidar olduğumuz da yapacağımız şeyler var, kusura bakmayın yapamayacağız diyeceğimiz şeyler de var.\"

\'24 HAZİRAN TARİHİNE KADAR RAKİP DEĞİL EKİBİZ\'

MHP’nin milletvekili adaylarını eleştirme hakkına sahip olmadıklarını ifade eden Elitaş, MHP’lilerin de bu yönde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Elitaş, \"Ben MHP milletvekili adaylarını ‘Bunun performansı zayıf şöyle eksikler var, ya da bu da kim’ diye eleştirme hakkına sahip değilim. Öyle bir şey yaptığımda haksızlık olarak görürüm. Onlar da böyle yapmamalı çünkü biz hasım değil, hısımız. 24 Haziran tarihine kadar rakip değil ekibiz, ekip ruhuyla çalışmamız gerekir\" dedi.

\'MHP’YE KUSURA BAKMAYIN BUNLARI YAPAMAYIZ DERİZ\'

Elitaş, Kayseri’de 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 67, MHP’nin ise yüzde 18 oy aldığını belirterek, \"Yüzde 85 hedefine ulaşmak bizim görevimiz. Olur ya da olmaz, suçlama hakkına da sahip değiliz. Kim az çalıştı, kim çok çalıştı deme hakkına da sahip değiliz. 24 Haziran’da yan yana geliriz, onların seçim beyannamelerini yan yana getiririz, olabileceklere bakarız, olmayacaklara da kusura bakmayın bunları yapamayız deriz\" diye konuştu.

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