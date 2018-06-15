AK Parti'li Eker'den Suruç açıklaması: Gerekli dersi çıkarmalıyız

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde dün maydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği olaydan herkesin ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Valiliği tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü\'nün sosyal tesislerinde yapılan bayramlaşma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilileri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, sivil toplum kuruluşu temsicileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bayramları hem dargınlıkların giderilmesi için, hem iletişimin artırılması ve sosyal barışın, huzurun tesisi için bir vesile kabul ettiklerini söyledi. Eker, \"Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nde huzur ve barışı tesis etmek ve bunu sürdürebilir kılmk için çaba içerisindeyiz. Hem kendimiz, hem de komşu ülkeler için bu çaba içerisindeyiz\" diye konuştu.

\'DEMOKRAKSİ BİR TAHAMMÜL REJİMİDİR\'

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde, seçim çalışmaları sırasında yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı da değerlendiren Eker, şöyle konuştu:

\"Dün Suruç ilçesinde çok elim bir olay yaşandı. Demokraksi bir tahammül rejimidir. Başka bir şekilde olması mümkün değil. Düşüncelerimiz farklı, politik görüşlerimiz ayrı, partilerimiz değişik olsa bile biz birbirimize tahammül etmek, herkesin özgür bir biçimde kendi düşüncesini ifade edebilmesine saygılı olmak durumundayız. Suruç\'ta yaşanan hadise maalesef bu konuda çok kötü bir örnek oldu. Yaşanan bu tür elim hadiselerde, saldırılarda, hoşgörüsüzlük ve torelansızlık örneklerinin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hepimiz, Allah\'ın bize emrettiği gibi birbirimize sabırlı olmayız. Benzeri olayların yaşanmaması için hepimiz bu olaylardan gerekli dersi çıkarıp, ibretler alıp, bir daha bu olayların yaşanmaması için çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Terör lanetli bir eylem biçimidir, insanlığın düşmanıdır. Çünkü terör hayatı değil, ölümü kutsamaktadır. Hoşgörüyü değil, şiddeti ve zorbalığı Kutsamaktadır. O nedenle lanetlidir. Çok şükür Diyarbakır uzunca bir zamandır özlendiği, görülmediği bir huzur adası haline gelmiştir. Bütün milletimiz için huzur ve barış temmenni ediyoruz.\"



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