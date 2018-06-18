AK Parti'li Eker: Yeni sistem sorunlarımızı daha kolay çözecek

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, \"Geçmişte yaşadığımız ne kadar sorun varsa bu sistemden kaynaklanmış. Türkiye\'nin sistemi değişmesi lazım. Yeni sistem, sorunlarımızı daha kolay çözecek\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, 24 Haziran seçimlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Diyarbakır\'ın Silvan ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde yaklaşık 100 araçlık konvoyla karşılanan AK Parti\'li Eker, seçim bürosuna geçerek, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Eker, Türkiye\'de sistem değiştirileceğini belirterek, eski sistemin sorunlar doğurduğunu söyledi. 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin, sorunları çözmeye imkan getirdiğini kaydeden Eker, şunları söyledi:

\"Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti, bizim cumhuriyetimizdir. Burası Kürtlerin devletidir. Bu cumhuriyetin ve bu devletin demokratikleşmesi, sivilleşmesi, güçlenmesi, refahını artırması, ekonomik olarak zenginleşmesi, işsizlikle mücadele edilmesi bizim meselemizdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nin müreffeh olması, zenginleşmesi için bu seçim bir sistem değişikliği ile hayata geçmesini arzu ediyoruz; çünkü sistem değişirse Türkiye\'nin sorunları daha kolay çözülür. Geçmişte yaşadığımız ne kadar sorun varsa bu sistemden kaynaklanmış. Kürt sorununu yaşamışsak sebebi, bu sistemdir. Müslümanlar başörtü sorununu yaşamışsa bunun sebebi sistemdir. Fakirlik ve yoksulluk olmuşsa sebebi sistemdir. İşte bu seçimde biz bu sistemi değiştiriyoruz. Onun için bu seçim çok önemli. Bu seçim çok mühim; çünkü sorunları çözmeye imkan getiriyor. Karşımızdaki muhalefet ise diyor ki \'Eğer biz iktidara gelirsek bu sistemi eski haline getireceğiz\'. Biz diyoruz \'Türkiye\'yi ileriye götürelim\', onlar ise \'Hayır, geriye götürelim\'. Nedeni ise eski karanlık günlerinden besleniyorlardı. Onların iktidarda bir şekilde alavere dalavere işlerle bir şekilde koalisyon ortakları olmaları eski sistemle mümkündü. Yeni sistem bu mümkün olmayacak. Türkiye\'nin sistemi değişmesi lazım. Yeni sistem, sorunlarımızı daha kolay çözecek.\"

\'KÜRT GENCİ BU TERÖRÜN KURBANI OLDU\'

Silvan Barajı\'nın yapımının terör örgütü PKK tarafından engellendiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, \"Fırat Simpil çocuğumuz, Silvan Barajı yolundaki araçları tahrip etmek için döşenen bombayla hayatını kaybetti. 13 yaşındaydı, hayatın baharındaydı. Onun gibi çok sayıda Kürt genci bu terörün kurbanı oldu. Bizim yüreğimizi yaktılar, ocaklarımızı söndürdüler. Biz bu terörün ve şiddetin olmasını istemiyoruz, buna karşıyız. Biz demokratikleşme ve sivilleşmeyi istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aramızdaki fark şu. Biz diyoruz ki bütün bu sorunları kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde, yeni sorunlar üretmeden, kavga etmeden, terör ve şiddet olmadan çözelim. Diyarbakır ve bu topraklar barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve tahammülün topraklarıdır. İnsanlar farkı görüşlerle burada huzur içerisinde yaşayabiliyorlar\" diye konuştu.



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