AK Parti'li Eker: Diyarbakır bize sahip çıkarsa biz de ona sahip çıkarız

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, \"Diyarbakır, bize sahip çıkarsa bizi güçlü şekilde Meclis\'e gönderirse biz de Diyarbakır\'a sahip çıkar, Allah\'ın izniyle bugüne kadar olduğundan çok daha ileri düzeyde hizmet getiririz\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında, Sur ilçesine bağlı Tilalo köyü ile Hazro ve Kocaköy ilçelerini ziyaret etti. AK Parti Kocaköy İlçe Başkanlığı\'nda partililerle bir araya geldiği programda konuşan Eker, 24 Haziran seçimleri için Diyarbakırlılardan AK Parti\'ye destek istedi. Diyarbakır\'ın daha güzel hizmetler alması için seçimlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Eker, \"Eğer biz seçimlerde bu fırsatı, bu imkanı değerlendirip, AK Parti\'yi ve onun cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan\'ı oylarımızla destekleyip, ilk turda onun cumhurbaşkanı olmasını sağlarsak Türkiye bundan fayda görür. Türkiye\'de hizmetler, çok kolay bir şekilde yerine getirilir. Diyarbakır, aynı şekilde bize sahip çıkarsa bizi güçlü şekilde Meclis\'e gönderirse biz de Diyarbakır\'a sahip çıkar, Allah\'ın izniyle bugüne kadar olduğundan çok daha ileri bir düzeyde hizmet getiririz\" diye konuştu.

Diyarbakırlılardan AK Parti\'nin milletvekili adaylarına destek isteyen Eker, \"Biz buradan biliyoruz ki yerel yönetimler, sizlere gerekli hizmeti vermediler, yapmadılar. Burada sıkıntılar çıktı. Bu sıkıntıları birlikte aşarız. Sıkıntılarımızı gideririz, özellikle gençlere istihdam yaratacak, iş üretecek birçok projeyi hayata geçirebiliriz. Günlük yaşanan yol, su, elektrik, sağlık gibi sorunları kolay bir şekilde çözebiliriz. Ama sizin bize destek vermeniz, yetki vermeniz lazım. Diyarbakır, son zamanlarda Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin adaylarına arzu edilen desteği geçmiş seçimlerde vermedi. Şimdi biz, sizden bunu telafi etmenizi ve AK Parti adaylarına daha çok destek vermenizi istiyoruz. Sıkıntılarımızı, günlük meselelerimizi Allah\'ın izniyle çözeriz; ama uzun vade için Diyarbakır\'ın daha iyi temsil edilmeye hakkı var\" dedi.



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