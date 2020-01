AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye: Önce belediyelerde dönen rant ve rüşvetin önüne geçin

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP\'nin İzmir\'deki seçmenle ilgili şımarıklık içinde olduğunu savunarak, \"Elin artık hamaseti ve \'İzmir, nasılsa bize oy verir\' şımarıklığını bir kenara bırakın. Önce belediyelerde dönen rant ve rüşvetin önüne geçin\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, il başkanı ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında, basın toplantısı düzenledi. AK Parti\'li Dağ\'a İzmir İl Başkanı Bülent Delican ile Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Menderes, Ödemiş belediye başkanları da eşlik etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Delican, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bugün borcunun olmamasında kendi çıkardıkları Büyükşehir Yasası\'nın büyük etkisinin olduğunu belirtti. Delican, \"Aziz Kocaoğlu, almış olduğu kaynakları verimli kullansın. \'Hükümet bize destek vermiyor\' gibi söylemlerle halkı yanıltmasın. \'Körfez için ÇED raporu alamıyorum\' diye hükümeti şikayet etti. Sonrasında Başbakan\'ımızın sahip çıkmasıyla rapor alındı. ÇED verildi. Neden çalışma başlamıyor? Tramvayı karşı değiliz; ama bu İzmir\'in ulaşım master planında var mı? Bu plana tramvay işlenmiş mi\" diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş\'ı da Alsancak Stadyumu\'na ruhsat vermemesi nedeniyle eleştiren Delican, \"Lütfen, İzmir\'in önünü kapatmasınlar. Kaç yıldır stat sorununu konuşuyoruz. Artık bunları bitirsinler. Biz, sadece \'Biz yapalım\' demiyoruz, \'Gelin, beraber yapalım\' diyoruz. Her söylemde \'Hükümet para vermiyor\' diye halkımızı yanıltmaya çalışıyorlar. İzmirliler de her söylenene inanmasınlar. Hepsine kapılarımız açık. Bizi de dinlesinler\" dedi.

Partisinin 15 yıllık iktidarı boyunca İzmir\'e yaptıkları yatırımları slaytlarla anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şunları söyledi:

\"İhracatımız 2.7 milyar liradan, 6.64 milyara yükselti. Ege Serbest Bölgesi AK Parti iktidarları döneminde fiziki olarak çok genişledi. Talepleri hayata geçirildi, önü açıldı. Bergama\'da ESBAŞ\'ın ikinci aşaması hayata geçirilecek. Bunlar görmediğimiz yatırımlar ama bu ülkenin istihdamını arttıracak alanda çalışmayı yürütmüş oluyoruz. Eğitimde 1.74 milyar TL yatırım yaptık. 2002 yılında okul sayısı bin 424 iken şu anda 2 bin 582. İlköğretimde sınıflarda öğrenci sayısı 41 iken bugün bu rakam 25. İzmir\'in tamamı için geçerli. Şunu diyebilirler; \'Karabağlar\'da bizim çocuklarımız sınıfta 35 kişi okuyor\'. Bazı yerlerde özellikle park okul alanı imarda olmadığı için inşa etme sıkıntımız var. Yatırımda sıkıntımız yok. Nerede okul alanı varsa yapmaya hazırız. Kentsel dönüşümün ne kadar ihtiyaç noktasında olduğunu görüyoruz. Liselerde sınıf sayısı 30 iken şu anda 23 öğrenci var. Öğretmen sayısında Cumhuriyet tarihinin iki katı istihdam sağlandı. Bu rakam 2002 yılında 26 iken, şu anda 15 öğrenciye kadar düştü.\"

\'BİR YERE NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DİĞER İNSANLARDAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ\'

İtirazlara neden olan stadyumları da hatırlatan AK Parti\'li Dağ, \"Sadece hastane yapmak değil, konfor da var. 6\'lı, 7\'li, 10\'lu olan yataklardan bir yataklı, iki yataklı odalara kavuşmaya başladık. Emar cihazı 2002 yılında İzmir\'de bir taneydi. Tüm İzmir\'de şu anda bu 40 tane. Göztepe Stadı\'nda dava olmadı. Alsancak stadına belediyenin bir itirazı yok. Alsancak stadı yıkıldığı zaman rezidans yapılacak denildi. Şehirlerin imar inşasında yeşillenmesini biz herkesten çok arzulayan insanlarız. Bir yere ne yapılması gerektiğini diğer insanlardan öğrenecek değiliz. Rezidans yapılacak dendi hep söyledik stat yapacağız dedik. Karşıyaka stadına şehir plancıları itiraz etti. Odayla hem bakanlık hem kulüp irtibat halinde görüşme yaptılar. Bütün itiraz gerekçeleri karşılandı. Yeniden plan askıya çıktı. Bu kez de vatandaşlar itiraz etti. Dava açma hakları var. Bir karar alınırsa da yapacağımız bir şey yok. Bakanlık bu anlamda çalışma yapıyor. Gençlik merkezleri yapmaya başladık\" diye konuştu. CHP\'li belediye başkanlarıyla yöneticileri eleştiren AK Parti\'li Dağ, ana muhalefetin hamaset ve sataşmalarındaki dozunu artırdığını ileri sürerek, şunları söyledi:

\"Ne yazık ki hamaset üretmekten başka marifeti olmayan, sahte öz güven sahibi CHP yöneticileri, kendilerini İzmir\'in yegâne sahibi olarak görüyorlar. CHP, yerel ve genel siyasetteki başarısızlığını örtmek ve kendilerince bir kimlik inşa etmek için İzmir\'de sürekli hamaset yapmaktadır. Bu hastalıklı bakış, kıymetli İzmirlilere karşı mahcubiyet duygularının da yok olmasına sebep olmuş durumda. İzmirli CHP belediyelerinin en iyi yaptığı şey; İzmirli kardeşlerimize yapılan hizmetlerin önünü kesmek ve bu hizmetlere engel olmak oldu. Tek dertleri koşmadan, terlemeden, yorulmadan, oturdukları yerden hamasetle, kavga ve gürültüyle ideolojik söylem üzerinden prim yapmak. Şehrin problemlerine çözüm üretmek yerine \'bu sorunlardan nasıl kaçabilirim veya nasıl suçu başkalarına atarım\' gibi bir şark kurnazlığıyla günü kurtarma peşindeler. Şehrin trafik sorunu her geçen gün büyürken \'iktidara rağmen başarılıyız\' yalanlarıyla kendilerini avutuyorlar. Çöp sorunu dağ olup İzmir\'in üzerine üzerine gelirken \'acaba bunu hangi bakanlığın üzerine yıkarız da burada siyasi sorumluluktan kurtuluruz\' kafasındalar. Bir yandan sokakta \'belediyemizin borcu yok\' propagandası yapıyorlar diğer yandan \'kredi vermiyorlar ki hizmet üretelim\' paradoksuna saplanmış durumdalar. Bütün bu sorumsuz siyaset anlayışının altında \'biz nasıl olsa ideolojik kaygıları ön plana çıkartır ve tekrar seçimi kazanırız, İzmirli her halükarda bize oy verir\' şımarıklığı yatıyor. Kendi zihin dünyanızı \'İzmirli kimliği\' olarak yansıtmayı artık bırakın. Üretmiyorsunuz, taş üstüne taş koymaktan acizsiniz. Ürettiğiniz tek şey hamaset. Küçük olsun bizim olsun mantığıyla İzmir\'i yönetmekten vazgeçin. Kendinizi ve koltuğunuzu değil, İzmir\'i ve İzmirli kardeşlerimizi düşünün. İzmir bu şımarık ve sorumsuz siyaset anlayışından artık yıldı.\"

\'BELEDİYELERİ KENDİ SİYASİ İKBALLERİNİZE ARAÇ KILMAKTAN VAZGEÇİN\'

CHP\'li başkanlarla yöneticilere de çağrıda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, \"Gelin artık hamaseti ve İzmir nasılsa bize oy verir şımarıklığını bir kenara bırakın. Her sorunda fırsatçılık yapmayı bırakın ve İzmir için bir şeyler üretmeye başlayın. Önce belediyelerde dönen rant ve rüşvetin önüne geçin. Bu şehrin belediyelerini, bu şehre hizmet üretecek bir yapıya kavuşturun. Belediyeleri kendi siyasi ikballerinize araç kılmaktan vazgeçin. Bu şehrin çığ gibi büyüyen sorunlarına çözüm üretin. İzmirlilere jakoben bir anlayışla tepeden bakmak yerine, dertlerini dinleyin ve dertleriyle hemhal olun. Belki o zaman bu şehrin vatandaşları size tam manasıyla güvenebilir ve bizlerden hesap sorabilme hakkınız doğar\" dedi.



FOTOĞRAFLI