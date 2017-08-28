Ak Partili Dağ: Bir ana muhalefet komedisi izliyoruz

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP\'nin son dönemlerindeki icraatlarını eleştirerek, \"Bir \'ana muhalefet komedisi\' izliyoruz. Tabii ki iktidar olarak bundan memnunuz. Böyle bir muhalefeti her iktidar partisi ister. Ama ülke için üzülüyoruz. Ülkede bu muhalefetin daha ciddi yapılması lazım\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağa, İzmir Karabağlar\'da ilçe teşkilatını ziyaret etti. Dağ, daha sonra ise ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Gündemle ilgili değerlendirme yapan CHP\'yi eleştirdi. CHP\'nin Adil Öksüz\'le ilgili iddiaları ile Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı şehitlikte içki içilmesi gibi konuları hatırlatan Dağ, şunları söyledi:

“CHP\'nin son dönemdeki icraatlarına baktığımızda açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Sunal gibi bir durumla karşı karşıya. Bir komedi yaşıyoruz. Aslında komedi yaşarken, gülerken eğleniyoruz ama düşündüğümüz zaman da ülke için sıkıntılı olarak görüyorum. CHP ne yazık ki Adil Öksüz\'le ilgili bir iddia ortaya attı. Attığı iddianın başka bir şahısla ilgili olduğu ortaya çıktı. Tüm Türkiye bu muhalefet anlayışına gülümsedi. Kimsenin ne içtiğine karışacak halimiz yok ama Türkiye\'deki 80 milyona sorsanız şehitlikte nasıl davranması gerektiğini bilir. Önce \'Haberimiz yok\', daha sonra \'İçimizden bazı yanlış insanlar bu işi yapmışlar\' dendi. Bu da muhalefet anlayışı açısından önemli. Hepsine bir arada baktığımızda bir komedi filmi, \'Ana muhalefet komedisi\' izliyoruz. Tabii ki iktidar olarak baktığımızda bundan memnunuz. Böyle bir muhalefeti her iktidar partisi ister. Ama ülke için üzülüyoruz. Ülkede bu muhalefetin daha ciddi yapılması lazım. Ana muhalefet partisinin iktidar ortağı olması lazım. Ama yılladır muhalefet ana muhalefet olarak görev yapan CHP\'nin muhalefeti dahi beceremediğini görüyoruz. İktidarı nasıl becersin. Yani buradan ana muhalefeti muhalefet görevini daha ciddi yapmaya davet ediyoruz\" dedi.



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